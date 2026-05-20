La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026.

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, situada en el archipiélago noruego del mismo nombre, ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 por su labor en la preservación de la biodiversidad agrícola y la protección de la seguridad alimentaria mundial.

El fallo se ha dado a conocer este miércoles 20 de mayo a las 12:00 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo, donde el jurado, presidido por el jurista y exministro Gustavo Suárez Pertierra, ha seleccionado esta candidatura entre un total de 32 propuestas procedentes de 17 nacionalidades.

El acta destaca que la Bóveda, ubicada en el suelo del Ártico, constituye un ejemplo de "multilateralismo eficaz" al reunir a países, instituciones científicas y organizaciones internacionales con el objetivo de preservar la base genética de los sistemas alimentarios y el conocimiento acumulado durante milenios por las distintas culturas agrarias del planeta.

La instalación, inaugurada en 2008 por el Gobierno de Noruega, constituye el mayor depósito de semillas del mundo. En su interior alberga más de 1,3 millones de muestras correspondientes a unas 6.300 especies de plantas cultivadas, procedentes de prácticamente todos los países. Su capacidad total alcanza los 4,5 millones de muestras.

Su función consiste en custodiar duplicados de las colecciones de bancos de germoplasma nacionales y regionales. Es decir, se trata de una infraestructura de respaldo que permite recuperar variedades vegetales en caso de pérdida por guerras, desastres naturales, fallos técnicos u otras emergencias.

La Bóveda ha sido descrita con frecuencia como la 'cámara del fin del mundo' o un 'Arca de Noé vegetal', por su capacidad para garantizar la conservación de variedades agrícolas incluso en escenarios extremos.

De hecho, el ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon la definió como "una póliza de seguro global" y "un regalo a la humanidad y un símbolo de paz", en su visita a Svalbard en 2009.

La Bóveda

El depósito se encuentra excavado en una montaña de la isla de Spitsbergen, dentro del Círculo Polar Ártico. Fue diseñado para resistir terremotos, explosiones, erupciones volcánicas y otros desastres.

Además, está situado a 130 metros sobre el nivel del mar para evitar los efectos de una eventual subida extrema de los océanos.

Las semillas se conservan a una temperatura constante de 18 grados bajo cero en unas instalaciones de más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en tres cámaras. Incluso en caso de fallo eléctrico, el permafrost y las bajas temperaturas del entorno permitirían mantenerlas congeladas durante largos periodos.

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026. Øyvind Breyholtz iStock

En la actualidad, destacan principalmente variedades de arroz, trigo y cebada, remitidas por 129 instituciones y gobiernos depositantes. Y, entre los países con mayores aportaciones, figuran Estados Unidos, Alemania, Canadá y Países Bajos.

También están representados cultivos como maíz, garbanzo, soja, sorgo, caupí y diversas leguminosas.

Dos tercios de los depósitos proceden de centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), entre ellos el Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Áridas (ICARDA) y el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI, por sus siglas en inglés).

La utilidad de la Bóveda quedó demostrada en 2015, cuando el ICARDA tuvo que evacuar su sede en Alepo debido a la guerra en Siria.

Parte de su colección de 150.000 muestras había sido duplicada y almacenada previamente en Svalbard, lo que permitió regenerarla en el Líbano y Marruecos y devolver posteriormente nuevas copias al depósito noruego.

En 2024, 61 bancos de genes depositaron más de 64.000 muestras, la cifra más alta registrada hasta la fecha. En 2025 recibió más de 2.000 semillas procedentes del Banco Nacional de Germoplasma de Sudán, afectado por la guerra civil.

Además, en febrero de este 2026 ha incorporado las primeras muestras enviadas por Guatemala y Níger, así como el primer depósito de semillas de olivo de su historia, con una destacada participación de instituciones españolas.

El galardón

La revista Time incluyó esta infraestructura en su lista de las mejores intervenciones de 2008. Y, en 2024, los científicos Geoffrey Hawtin y Cary Fowler, impulsores de su creación, recibieron el Premio Mundial de Alimentación.

El Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional que reconoce, según el reglamento de la fundación, la labor de personas o instituciones en ámbitos como la salud pública, la educación universal, la protección del medio ambiente y el progreso económico, cultural y social de los pueblos, le ha llegado este 2026.

Este galardón es el cuarto de los ocho Premios Princesa de Asturias correspondientes a su XLVI edición. Cada uno de ellos está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros.

En la pasada edición, el premio recayó en Mario Draghi, mientras que en 2024 fue concedido a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

En la presente edición ya han sido reconocidos el estudio japonés Studio Ghibli, la cantante Patti Smith y los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer. Como es tradición, la ceremonia de entrega tendrá lugar en otoño en Oviedo.