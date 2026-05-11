Iberoamérica blinda su diversidad y derechos digitales con la actualización de la Carta Cultural en Montevideo

La ciudad de Montevideo recupera este mes su protagonismo como epicentro del pensamiento estratégico regional. Los próximos días 21 y 22 de mayo, la capital uruguaya será la sede del seminario internacional "Carta Cultural Iberoamericana 20 aniversario". El evento conmemora dos décadas del acuerdo más relevante en materia de cooperación cultural del espacio.

Este encuentro no solo sirve como un ejercicio de memoria histórica para los 22 países firmantes. El seminario se integra dentro del proceso participativo para actualizar un documento que nació en la XVI Cumbre Iberoamericana de 2006. El objetivo es adaptar sus principios a las transformaciones sociales y tecnológicas que definen la actualidad.

La apertura institucional contará con la presencia del ministro de Educación y Cultura de Uruguay, José Carlos Mahía. Junto a él estarán Enrique Vargas, de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y Raphael Callou, director general de Cultura de la OEI. También se sumarán representantes del Gobierno de España para reforzar los lazos transatlánticos.

La organización corre a cargo del Ministerio de Educación y Cultura uruguayo junto a la OEI y la SEGIB. El Ministerio de Cultura de España también participa activamente en la coordinación de este foro de alto nivel. Además, para garantizar el alcance global, las sesiones se retransmitirán íntegramente por el canal de YouTube ministerial.

El valor simbólico de Montevideo es incuestionable para la diplomacia cultural de la región iberoamericana. Fue allí donde los mandatarios de 22 naciones adoptaron un texto que reconoce a la cultura como eje estratégico. El documento original defiende que la cultura es un componente esencial para alcanzar el desarrollo sostenible.

Este evento va a dar cita a más de 30 especialistas de 10 países y el programa combina conferencias magistrales con paneles de discusión técnica sobre los desafíos de la agenda actual. Participan expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Panamá, Perú, Ecuador y Costa Rica.

Entre los nombres destacados figura Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España. También asistirán figuras como la exministra costarricense Sylvie Durán y la investigadora brasileña Lía Calabre. El panel de expertos busca una visión académica, pero también vinculada a la gestión pública real.

La diversidad y la representatividad social marcan la pauta de los paneles de discusión previstos para mayo. Destaca la presencia de Naine Terena, activista e investigadora indígena del pueblo Terena, y Abel Aronategui de Panamá. También aportarán su visión Owan Lay, desde Perú, y Yeison García, director del centro Conciencia Afro.

Los temas que ocuparán el debate reflejan las preocupaciones de una sociedad globalizada e interconectada. Se abordarán cuestiones críticas como la soberanía tecnológica, la inteligencia artificial y los nuevos derechos digitales. No son los únicos, la libertad artística y la igualdad de género serán pilares fundamentales de la conversación.

La sostenibilidad ambiental y la interculturalidad también forman parte de la agenda de este seminario internacional. Los especialistas analizarán cómo esta disciplina puede fomentar la democracia cultural frente a los desafíos contemporáneos. La meta es construir una hoja de ruta que proteja el patrimonio y el trabajo cultural.

Este proceso de revisión no es fortuito, sino un mandato de la XXII Conferencia de Ministros de Cultura. En 2025, en Barcelona, se acordó iniciar esta actualización participativa para modernizar los preceptos de la Carta. El trabajo busca responder a las demandas de un sector que exige mayor protección y reconocimiento.

El seminario concluirá con la redacción de un documento de síntesis que servirá de insumo técnico regional. Este informe será la base para la revisión final liderada por la SEGIB, la OEI y España. Posteriormente, la propuesta de actualización será elevada a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

Dicha cumbre se celebrará en Madrid en noviembre de 2026, cerrando un ciclo de debate constructivo. Se espera que el nuevo texto sea aprobado por los máximos representantes de los gobiernos de la región. De este modo, la Carta Cultural Iberoamericana seguirá siendo la brújula de la cooperación multilateral.