Los Premios Optimistas Comprometidos celebran en Madrid a quienes impulsan el cambio desde el activismo

Fotografía de los ganadoers de los XII Premios Optimistas Comprometidos. Anoche Tuve un Sueño

La XII edición de los Premios Internacionales Optimistas Comprometidos reunió este jueves 7 de mayo en Madrid a representantes de la cultura, la ciencia, el periodismo y la acción social en una gala marcada por la reivindicación del optimismo como motor de transformación colectiva.

El acto, celebrado en el auditorio 400 del Museo Reina Sofía, volvió a reconocer a personas y entidades que trabajan en distintos ámbitos para impulsar cambios sociales, culturales y humanitarios.

Organizados por la plataforma Anoche Tuve Un Sueño (ATUS), los galardones alcanzan ya 12 ediciones consolidándose como un espacio de reconocimiento a iniciativas vinculadas al compromiso social y la defensa de los derechos humanos.

La ceremonia reunió a premiados y asistentes bajo una idea central: la necesidad de reivindicar una mirada activa frente al pesimismo y la incertidumbre actuales.

Durante la apertura de la gala, la directora de ATUS, Julia Higueras, planteó una reflexión sobre la capacidad individual de elegir cómo afrontar la realidad.

En su intervención, subrayó que "en cada grieta del mundo hay alguien intentando sanarla", una idea que definió el tono del evento y el espíritu de unos premios concebidos para visibilizar a personas y proyectos que trabajan por mejorar su entorno.

Los galardonados

Los reconocimientos de esta edición recayeron en perfiles y organizaciones de trayectorias muy diversas. Entre ellos figura Dolores Corella, distinguida por su aportación científica en el ámbito de la nutrigenómica.

Red Chaco donó una obra artística al Museo Reina Sofía.

También fue premiada la Fundación Las Edades del Hombre por su labor de conservación y difusión cultural.

En el ámbito de la sostenibilidad y la inclusión social, el jurado reconoció a Moda re-, iniciativa centrada en la reutilización textil y la inserción laboral.

Asimismo, Redes Chaco recibió uno de los galardones por su trabajo en defensa de las comunidades y el territorio.

La escritora y divulgadora Elsa Punset fue reconocida por su contribución al bienestar emocional y la reflexión social.

Entre los premiados también se encuentra el escritor sudanés Baraka Sakin Abdelaziz, distinguido por su defensa de la libertad de expresión.

A ellos se sumaron las exiliadas de Nicaragua, homenajeadas por su resistencia periodística, e Isabel Entero Wandosell, reconocida por su trayectoria desde la sociedad civil.

Los premios

Desde su creación, los Premios Optimistas Comprometidos han reconocido a figuras internacionales y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión o la cooperación social.

Entre los nombres distinguidos en anteriores ediciones figuran Noam Chomsky, Shirin Ebadi, Proactiva Open Arms o Sonrisas de Bombay.

La organización define el "optimismo comprometido" como una forma de entender la realidad basada en la acción y la implicación colectiva.

Según ATUS, el movimiento parte de la idea de que el futuro puede mejorar gracias al compromiso de las personas y a la voluntad de intervenir frente a las desigualdades y conflictos sociales.

La ceremonia concluyó con un mensaje centrado en la dimensión colectiva de este planteamiento.

Los organizadores defendieron que el optimismo no debe entenderse como ingenuidad, sino como una posición activa ante los desafíos contemporáneos y una herramienta para impulsar cambios sociales desde distintos ámbitos de la sociedad.