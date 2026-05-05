CaixaBank se consolida como el banco más sostenible de Europa y refuerza su posición global en el ranking de S&P Global

CaixaBank ha sido reconocida como la entidad financiera más sostenible de Europa y la undécima a nivel global, según la última evaluación elaborada por S&P Global para sus índices Dow Jones Best-in-Class.

La entidad ha obtenido una puntuación de 88 sobre 100, dos puntos más que en el ejercicio anterior, lo que consolida una tendencia de mejora sostenida en los últimos cuatro años.

El informe, basado en el Corporate Sustainability Assessment (CSA), ha analizado el desempeño de 643 bancos en todo el mundo bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

De las más de 12.000 compañías invitadas a participar en esta evaluación, solo alrededor de 3.500 resultan elegibles para integrar los índices Best-in-Class, considerados un referente internacional en sostenibilidad corporativa.

Con esta calificación, CaixaBank encadena su decimocuarta inclusión consecutiva en estos índices, tanto a escala europea como global.

La evaluación correspondiente a 2025 refleja, además, una alineación significativa con los estándares regulatorios internacionales, en particular con la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y los Estándares Europeos de Información sobre Sostenibilidad (ESRS).

En el desglose por dimensiones, la entidad ha destacado especialmente en el ámbito social, donde ha alcanzado 94 puntos, seis más que el año anterior. Este resultado responde, según el análisis, a avances en la gestión del capital humano, la inclusión financiera y la salud laboral.

Asimismo, el banco ha experimentado una mejora relevante en el área de finanzas sostenibles, con un incremento de ocho puntos, atribuible a la integración de criterios ASG en su estrategia de negocio, así como al desarrollo de políticas, métricas y objetivos alineados con las exigencias regulatorias.

El informe también subraya el desempeño de CaixaBank en materia de transparencia y divulgación de información. La entidad ha obtenido una valoración de 99 sobre 100 en este apartado, situándose entre las más destacadas del sector en cuanto a calidad y disponibilidad de datos.

En paralelo, ha alcanzado la máxima puntuación (100) en áreas como ética empresarial, influencia en políticas públicas, relación con el cliente y reporte de información.

Otros ámbitos, como la estrategia climática, la ciberseguridad, los derechos humanos o las prácticas laborales, se sitúan igualmente en rangos de excelencia, con puntuaciones superiores a 90.

Por su parte, aspectos como la gestión de riesgos, la salud y seguridad en el trabajo o la protección de la privacidad han sido valorados de forma positiva, con calificaciones por encima de 80 puntos.

La participación de CaixaBank en esta evaluación responde, según la entidad, a su compromiso con la transparencia y la comparabilidad internacional. El sometimiento a un análisis externo e independiente constituye, en este sentido, una herramienta para validar la solidez de su modelo de sostenibilidad frente a estándares globales.

En el plano estratégico, el banco ha integrado la sostenibilidad como uno de los ejes de su Plan Estratégico 2025-2027.

A través de este marco, se ha fijado el objetivo de movilizar más de 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles, destinados a proyectos vinculados a energías renovables, movilidad limpia o edificación eficiente, así como a iniciativas de inclusión financiera y desarrollo social.

En 2025, la entidad alcanzó los 46.167 millones de euros en movilización de finanzas sostenibles, superando en un 136% el objetivo previsto para ese ejercicio y registrando un incremento del 28% respecto al año anterior. Actualmente, el 17% de sus ingresos financieros procede de este tipo de actividad.

Desde la publicación de su Marco de Financiación Sostenible en 2019, CaixaBank ha emitido un total de 16 bonos —nueve verdes y siete sociales— por un importe conjunto de 15.380 millones de euros, reforzando su posicionamiento en los mercados de financiación con criterios ASG.

Además del reconocimiento de S&P Global, la entidad mantiene evaluaciones destacadas en otros rankings internacionales de sostenibilidad, como los elaborados por Fitch, MSCI, CDP, ISS ESG, Sustainalytics o FTSE Russell, lo que consolida su posicionamiento en este ámbito dentro del sector financiero europeo.