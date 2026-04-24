El circuito Spin&Swing llega a Madrid para impulsar la inclusión social desde los campos de golf

El circuito de golf solidario Spin&Swing by Cantabria Labs ha celebrado recientemente su segunda etapa en Madrid, consolidando una propuesta que fusiona el ámbito corporativo con el compromiso social. Esta iniciativa, impulsada directamente por el tenista Rafa Nadal, busca generar un impacto positivo en colectivos vulnerables mediante la práctica deportiva constante.

Tras un exitoso comienzo de temporada en las instalaciones de La Manga (Murcia), la competición llegó a la capital de España para reunir a diversos equipos de empresas. Los participantes compitieron en una jornada marcada por la deportividad, donde el objetivo principal trascendió el marcador para centrarse en la recaudación de fondos solidarios.

El eje vertebrador de este proyecto es el apoyo al programa "Educación y Deporte", desarrollado íntegramente por los Centros de la Fundación Rafa Nadal. Los recursos obtenidos se destinan a financiar intervenciones socioeducativas que benefician anualmente a cientos de menores y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema.

En esta segunda cita madrileña, el equipo representativo de la compañía Mahou se alzó con la primera posición tras sumar un total de 141 puntos. Le siguieron de cerca la propia Fundación Rafa Nadal, con 136 puntos, y Rosewood Villamagna, que completó el podio de honor de la jornada con 134 puntos acumulados.

La competición no solo se limitó a la actividad en el campo de golf, sino que ofreció un entorno diseñado para el intercambio profesional y el networking. El evento busca crear una comunidad de empresas que entiendan el deporte como una herramienta potente para la transformación social y la mejora de la calidad comunitaria.

Por su parte, Cantabria Labs aprovechó el encuentro para reforzar sus campañas de concienciación sobre la importancia de la fotoprotección mediante activaciones específicas. El laboratorio farmacéutico español promovió hábitos saludables entre los jugadores, integrando la salud dermatológica dentro de la experiencia global, subrayando así su misión de cuidar el bienestar social.

La Fundación Rafa Nadal, que celebra ya quince años de trayectoria, reafirma con estos eventos su convicción de que la educación es clave para el futuro. A través de sus diferentes centros en Palma, Valencia y Madrid, la entidad ha logrado mejorar la calidad de vida de más de 12.000 personas.

Este modelo de colaboración público-privada permite que marcas de diversos sectores aporten valor añadido a una causa común de carácter social muy profundo. El carácter premium del circuito no impide que el foco principal siga siendo la solidaridad, demostrando que la excelencia operativa puede convivir perfectamente con el propósito de ayuda humanitaria.

Cantabria Labs, con presencia en más de cien países, fabrica gran parte de su producción en su centro ecosostenible de La Concha, en su región de origen. Este compromiso con la sostenibilidad ambiental se suma a su labor social a través de su propia fundación y del Centro de Formación José Antonio Matji.

La Fundación Rafa Nadal quedó en segundo lugar con 136 puntos. Cantabria Labs

La entrega de premios celebrada al término de la jornada puso el broche final a un encuentro que destaca por su regularidad y alto nivel competitivo. Los organizadores ya preparan las próximas etapas del calendario nacional, con el objetivo de seguir sumando apoyos empresariales para los proyectos educativos de la reconocida fundación balear.

El éxito de esta segunda parada en Madrid confirma que el deporte puede actuar como un nexo de unión entre el sector privado y las necesidades sociales. Spin&Swing se posiciona así como una plataforma diferencial que utiliza el golf para construir un legado duradero más allá de las pistas de tenis tradicionales.

Además, la compañía farmacéutica, reconocida por su rigor científico y eficacia, mantiene una estrecha colaboración con profesionales sanitarios para mejorar la salud global. Esta alianza estratégica se traslada al ámbito solidario, donde la investigación y el desarrollo de productos dermatológicos se alinean con la protección de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.

La integración de la salud, el deporte y la educación en un mismo evento solidario marca el camino para futuras iniciativas de responsabilidad corporativa. El circuito continúa su recorrido nacional, consolidando una red de participación activa que busca garantizar la igualdad de oportunidades para la infancia con menos recursos disponibles.

El compromiso de las marcas colaboradoras resulta fundamental para mantener el estándar de calidad y el impacto real en la sociedad civil. Cada etapa refuerza la idea de que la inversión en programas educativos es la herramienta más eficaz para romper el ciclo de la exclusión social en nuestro país.