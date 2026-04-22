El tenis mundial rompe su silencio en Madrid con la campaña 'No silence' contra la violencia de género

La iniciativa pretende que los asistentes al torneo integren el rechazo al maltrato como un valor fundamental del deporte. iStock

El silencio es, probablemente, el código de conducta más sagrado en una pista de tenis. Cuando el juez de silla pronuncia su célebre "Silence, please", miles de personas callan para permitir la concentración de los deportistas.

Sin embargo, este año la Caja Mágica de Madrid va a ser testigo de la ruptura de esa norma. Bajo el lema “No silence”, la Fundación Mutua Madrileña ha lanzado una nueva campaña de concienciación para lanzar un mensaje nítido: frente a la violencia de género, el silencio no es una opción.

El mensaje central de la pieza utiliza un juego de palabras vinculado a la dinámica del tenis profesional. Mientras que el juez de silla exige silencio absoluto durante los puntos para el correcto desarrollo del juego, los deportistas reclaman ahora lo contrario: no callar ante cualquier situación de maltrato femenino.

La campaña cuenta con el respaldo de figuras de primer nivel entre los profesionales, como Coco Gauff, Casper Ruud y Paula Badosa. A través de un vídeo los deportistas realizan el gesto universal de pedir silencio para, inmediatamente después, lanzar un mensaje de rechazo frontal hacia la figura del maltratador.

Esta acción no es un hecho aislado, sino que forma parte de un compromiso estratégico que la Fundación Mutua Madrileña mantiene desde el año 2012. Durante más de una década, la entidad ha utilizado el marco del torneo en la Caja Mágica para dar visibilidad a esta lacra social mediante campañas de gran impacto.

En ediciones anteriores, el torneo madrileño ha sido testigo de lemas virales como "Si maltratas a una mujer, eres un loser" o el abucheo colectivo. Con "No silence", la organización busca un enfoque de sensibilización a todos los niveles que trascienda las pistas de tenis y alcance a toda la población joven y adulta.

Además del vídeo difundido en redes sociales y televisión, la iniciativa tendrá una presencia constante en las instalaciones de la Caja Mágica hasta el próximo 3 de mayo. El objetivo es que los miles de espectadores que asisten al evento integren el rechazo al maltrato como un valor fundamental del deporte.

Imagen promocional de la campaña 'No Silence' con Paula badosa como protagonista. Fundación Mutua Madrileña

El impacto de la campaña se refuerza con la participación de otros atletas internacionales como Ben Shelton, Elina Svitólina y Matteo Berrettini. Es, precisamente, este último quien cierra la secuencia audiovisual con una declaración contundente: "Contra el maltratador, no me callo", subrayando la importancia de la implicación masculina en esta lucha.

Desde la Fundación Mutua Madrileña subrayan que esta línea de actuación es prioritaria dentro de sus programas de responsabilidad social corporativa. Trabajan apoyando múltiples proyectos de ONG que ofrecen asistencia directa a las víctimas, además de promover concursos de creatividad para prevenir la violencia entre los más jóvenes.

La elección del Mutua Madrid Open responde a la capacidad de este deporte para transmitir valores de respeto e integridad a una audiencia global. Al asociar la imagen de los mejores tenistas del mundo con la denuncia del maltrato, se consigue un efecto multiplicador que invita a la reflexión y a la acción.

Finalmente, la campaña invita a todos los ciudadanos a compartir el contenido a través de plataformas digitales para ampliar su alcance. La lucha contra la violencia de género requiere de una vigilancia constante y de la valentía colectiva para denunciar aquello que sucede tras las puertas cerradas de los hogares.