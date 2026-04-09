Un millón de euros en acción social: Fundación Mutua Madrileña premia 32 proyectos para ayudar a los más frágiles

Foto de familia del acto de entrega de los reconocimientos de la XIV Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social. Fundación Mutua Madrileña

La Fundación Mutua Madrileña impulsa un año más la acción social con su Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social. Este año su XIV edición ha apoyado a 32 iniciativas de ONG españolas que trabajan con colectivos vulnerables dentro y fuera del país.

Esta dotación, de un millón de euros, permitirá poner en marcha o reforzar programas que, según los cálculos de la entidad, beneficiarán de forma directa a alrededor de 23.000 personas.

Los reconocimientos se han entregado este jueves en su sede de Madrid y ha estado presidido por Pedro Rollán, presidente del Senado. En su intervención ha puesto en valor la labor de las oenegés premiadas y de la fundación.

Un acto como este, "nos permite a todos reconfortarnos con la sociedad que somos y con lo que representamos como país", ha asegurado.

La presidencia del acto también la ha conformado el presidente del Grupo Mutua y de la Fundación Mutua Madrileña, Ignacio Garralda. Para él, esta cita supone "una declaración de valores".

También es la muestra, ha dicho, de que el sector privado tiene la responsabilidad y también una oportunidad de ser "un agente activo en la construcción de una sociedad más justa".

La convocatoria, de carácter anual, se dirige a entidades sin ánimo de lucro que operan tanto en España como en países en vías de desarrollo.

Las ayudas de esta edición se han concentrado en seis grandes áreas: integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, apoyo a personas con discapacidad, atención a la infancia con problemas de salud o en situación de vulnerabilidad, acompañamiento a víctimas de violencia de género y trata, respaldo a personas mayores o sin hogar y cooperación al desarrollo.

La elección no ha sido sencilla, ya que este año se han presentado casi 700 proyectos, como ha señalado durante el evento Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

Garralda, por su parte, ha destacado durante el acto que los han seleccionado sabiendo que son "iniciativas que tienen un impacto y una capacidad real de cambiar y mejorar la vida de las personas".

Jóvenes, discapacidad e infancia

Respecto a la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, los cinco proyectos seleccionados se centran en mejorar la formación y la empleabilidad mediante cursos de carpintería y mantenimiento, comercio, habilidades digitales o la financiación del permiso de conducir, así como con programas orientados a facilitar la obtención del título de la ESO.

El objetivo común de todas estas acciones es abrir oportunidades de acceso al mercado de trabajo a chicos y chicas que han abandonado prematuramente el sistema educativo.

La línea de atención a la discapacidad apoyará seis iniciativas que combinan formación en oficios para personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental o sordera. Todas las actuaciones están dirigidas a favorecer su vida independiente.

Entre estas últimas destacan proyectos de adecuación de viviendas y la puesta en marcha de un servicio de valoración temprana y asistencia para niños y niñas con sospecha de trastornos del espectro del autismo.

En la categoría de ayuda a la infancia, otros cinco proyectos ofrecerán refuerzo escolar y actividades de ocio a menores en barrios desfavorecidos. También se dará apoyo específico a niños con patologías graves que deben desplazarse a hospitales lejos de sus lugares de origen.

Violencia de género, sinhogarismo y cooperación

Otros cinco proyectos premiados están destinados a ayudar a víctimas de violencia de género y explotación sexual. Algunas de las iniciativas se dirigen a colectivos con necesidades complejas, como mujeres con trastornos mentales graves, en situación de sinhogarismo o con problemas de adicciones, incluyendo también a sus hijos e hijas.

Respecto a personas mayores o sin hogar, la fundación apoyará programas de espacios de acogida, alojamiento temporal y cobertura de necesidades básicas. También se financiará la elaboración y distribución de menús diarios en una cocina solidaria y proyectos de apoyo emocional para personas mayores con deterioro cognitivo o demencia.

La línea de cooperación al desarrollo incluye seis iniciativas centradas en la mejora de la salud infantil en países como India (Bombay), Haití, Angola, Filipinas y Mozambique. Estos proyectos abordan distintos aspectos de acceso a la atención sanitaria y refuerzo de recursos locales para la infancia.

Más de 20 años apoyando la acción social

Esta nueva convocatoria de la Fundación Mutua Madrileña no es algo puntual. Llevan más de 20 años de acción social. Desde que se pusieron en marcha estas ayudas, hace 14 años, la entidad ha destinado 11 millones de euros a 415 proyectos de ONG que han mejorado las condiciones de vida de aproximadamente 437.000 personas.

Sin embargo, como ha dicho Garralda, su presidente, lo que les mueve "no son los números, sino las historias detrás de ellos". Eso es lo que da sentido a su trabajo y mantiene su compromiso año tras año "con la misma energía y con la misma convicción".

Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional ONG, ha hablado en nombre de todos los premiados y ha subrayado que estas ayudas suponen "un impulso significativo y real para cada una de las personas que están detrás de estas iniciativas".

Actos como el de hoy, ha concluido, demuestran que la apuesta de esta entidad "va más allá de lo propio". Eso acaba por trasladarse al sector privado y otros ámbitos sociales y visibiliza los valores de los que tanto se habla hoy en día. "Mirar hacia fuera nos hace más grandes".