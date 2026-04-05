Los expertos coinciden: esta es la planta más resistente del mundo para colgar esta primavera en tu balcón

La primavera no altera solo la sangre, hace lo propio con la meteorología. En estos meses de clima cambiante en cuestión de horas o minutos, las plantas, que decoran los balcones de muchas casas, peligran.

Bajadas puntuales de temperatura, periodos de sequía, lluvias que se alargan varios días y vientos fuertes son algunos de los retos que deberán afrontar quienes cultiven en macetas, jardineras o pequeños jardines urbanos.

Ahora los expertos se han puesto de acuerdo y han reconocido cuál es la más resistente. Frente a esas oscilaciones, el geranio se presenta como "auténtico superviviente" por su capacidad de adaptarse y seguir floreciendo si se respetan unas pautas básicas de riego, sustrato y drenaje, como aseguran desde la iniciativa Pelargonium for Europe (PfE).

Una flor para terrazas cambiantes

PfE, que forma parte de la campaña europea 'Stars Unite a Europe in Bloom' financiada por la Unión Europea, ha recopilado una serie de recomendaciones para cuidar geranios ante las adversidades típicas de esta estación.

El objetivo es que la planta se mantenga en las mejores condiciones durante toda la primavera, tanto en episodios de sequía como cuando dominan las lluvias o sopla el viento con fuerza.

Lo mejor para los geranios, sin duda, es el sol: cuanto más tiempo de luz reciben, más abundante resulta la floración, aunque también puede prosperar si está en semisombra. Lo que sí desaconsejan los expertos son las ubicaciones orientadas al norte o en sombra total. Aquí, ni el crecimiento ni el color alcanzan su máximo potencial.

Incluso en primaveras con pocos días soleados, la planta puede seguir aportando color al entorno, aseguran desde PfE. Eso sí, con menos flores que en situaciones en las que reciben plena luz.

A diferencia de otras especies que sufren mucho con las altas temperaturas, los geranios son capaces de soportar incluso el calor extremo, siempre que cuente con el agua suficiente.

Macetas con geranios colgadas en una fachada. iStock

Para sostener la floración en olas de calor, los especialistas recomiendan regar por la mañana y por la noche. Así, la planta podrá aprovechar mejor la humedad sin que se evapore de inmediato.

En hogares donde no se pueda hacer esto, hay soluciones como los sistemas de reserva de agua o el riego automático. Además se debe usar un abono de alta calidad para reforzar la vitalidad de la planta.

Por otro lado, en PfE subrayan el papel decisivo del sustrato. Según explican, un sustrato estable es aquel capaz de absorber y retener mucha agua sin compactarse. Debe permanecer suelto y permeable al aire para que las raíces conserven oxígeno y humedad en los días más calurosos.

Esta combinación contribuye a que el geranio resista mejor los contrastes térmicos y continúe floreciendo.

Su resistencia frente a la sequía se explica, en gran parte, por la propia morfología de la planta. Los expertos señalan que sus hojas carnosas actúan como pequeños depósitos de agua, una adaptación que les permite superar varios días calurosos y secos sin necesidad de riego.

Esto se ve, sobre todo, cuando se cultivan en macetas y contenedores. Eso sí, esto no significa que la planta no pueda pasar semanas sin agua, advierten los expertos. Si la sequía se prolonga, recomiendan retomar un riego regular para mantener una floración vigorosa y evitar que el estrés hídrico la debilite.

Geranios ante la lluvia y el viento

Es diferente cuando el problema no es la falta de agua, sino el exceso. Aunque a los geranios no les gusta el clima húmedo, se consideran relativamente resistentes si se toman algunas precauciones.

Si hay varios días seguidos de lluvias, PfE sugiere trasladar las macetas a un lugar protegido bajo techo o próximo a una pared que actúe como resguardo. Si no es posible moverlas, la clave pasa por garantizar que el exceso de agua pueda salir.

Las macetas con orificios de drenaje, una capa de drenaje suelta y un sustrato estable son esenciales para evitar encharcamientos. La organización también aconseja retirar los recipientes que se colocan bajo las macetas cuando llueve, ya que favorecen la acumulación de agua.

Después de una lluvia intensa, recomiendan eliminar las flores empapadas y aportar una dosis de fertilizante para ayudar a la planta a recuperarse. Los expertos añaden un matiz técnico que puede ayudarnos a elegir la variedad para nuestro balcón: los geranios de flor simple son menos sensibles a la lluvia que los de flor doble.

Otro de los factores que condiciona la vida de estas plantas en balcones y terrazas expuestas es el viento. No son especialmente sensibles a ello, pero las rachas fuertes pueden romper tallos largos o dañar las flores, sobre todo en los llamados geranios reales y en las variedades erguidas de flor doble.

Para minimizar estos daños, PfE recomienda colocarlos en sitios protegidos. Por ejemplo cerca de una pared o detrás de la barandilla del balcón, que actúan como barrera natural.

En zonas muy expuestas al viento, el consejo se amplía: sugieren usar macetas resistentes para las variedades trepadoras –capaces de soportar movimientos bruscos– y podarlas regularmente para mantener la planta compacta y menos vulnerable a los golpes de aire.

Estas intervenciones, sumadas a un sustrato adecuado y un riego bien ajustado, contribuyen a que el geranio mantenga su papel de aliado decorativo incluso en climas urbanos adversos.