Los meteorólogos coinciden: ésta va a ser una Semana Santa diferente en cuanto al tiempo

Las mejores imágenes del Viernes Santo | La lluvia truncó el final de la Semana Santa de Málaga

Llevamos unos años con lluvia y frío como protagonistas de la Semana Santa y las vacaciones arrancaron con un Domingo de Ramos casi invernal. Sin embargo, los meteorólogos coinciden en que la cosa va a cambiar en los próximos días.

Según sus predicciones, el tiempo se presenta estable en general con temperaturas en ascenso, especialmente en el tramo final, cuando podrían registrarse 28-30 grados en puntos del sur, según informa Efe.

Eso sí, no nos libramos de la incertidumbre y las lluvias, por otra parte, podrían aparecer por el extremo norte peninsular y a mitad de semana también en las islas Baleares.

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, tras precisar que las temperaturas subirán "en la mayor parte del país" mientras que las precipitaciones "quedarán acotadas al extremo norte peninsular" con nevadas en las montañas de esa zona.

Por otra parte, una borrasca mediterránea el miércoles incrementará la posibilidad de chubascos entre el martes y el jueves en Baleares, sin descartarse también en el este de Cataluña.

Imagen de Meteored para esta Semana Santa. Fotografía: Meteored.

El viento será un factor a "tener en cuenta" porque soplará con rachas muy fuertes en el nordeste peninsular y también en el archipiélago balear, ha advertido Del Campo.

En cuanto a Canarias, la semana arranca con la llegada de polvo de suspensión y calima que reducirá la visibilidad "empeorando la calidad del aire", ha dicho.

Apenas se registrarán heladas, salvo en zonas de montaña y puntos del este y del sur de la península; también quizás en puntos de Galicia, según el portavoz de la Aemet.

Predicción por días

Este lunes persistirá el viento del norte con rachas que soplarán de nuevo "muy fuertes" tras haberlo hecho el fin de semana en el nordeste peninsular y en Baleares, donde habrá mal estado de la mar.

"El viento podrá derribar ramas, árboles y provocar la caída de objetos elevados, así que precaución", ha advertido Rubén del Campo.

Se prevén rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Pirineo oscense y de hasta 90 kilómetros por hora en el prelitoral sur de Tarragona, que han activado avisos naranjas por riesgo importante.

En Menorca el aviso naranja es por fenómenos costeros por olas de hasta 12 metros. Asimismo, en el Ampurdán (Girona), en donde las olas podrán alcanzar hasta 10 metros.

Las cofradías de Zaragoza abren las puertas a la Semana Santa. E.E Zaragoza

Según las predicciones, habrá precipitaciones en puntos del Cantábrico, Pirineos y alto Ebro, que serán de nieve a partir de unos 1.300-1.500 metros aunque la cota va a ir subiendo.

Las temperaturas serán más altas en todo el país tras las heladas de esta madrugada en zonas del interior. Ciudades como Sevilla, Badajoz, Murcia o Castellón rondarán los 22 grados.

En Canarias se esperan rachas de viento muy fuertes y calima especialmente patente este lunes en las islas orientales y en Gran Canaria.

El martes seguirá soplando viento muy fuerte en zonas del nordeste peninsular y archipiélago balear en donde habrá mal estado de la mar. Las olas podrían superar 6 metros en zonas del norte de Cataluña y de Baleares.

Se prevén precipitaciones de nuevo en el Cantábrico, Pirineos y alto Ebro, en general débiles pero persistentes, con nevadas en torno a 1.000-1.200 metros en el Pirineo, y 1.200-1.600 metros en el resto de las montañas del extremo norte.

En Canarias la calima afectará a prácticamente todo el archipiélago reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire.

Las temperaturas suben

Las temperaturas subirán en toda España y en la península lo harán sobre todo las mínimas, quedando las heladas acotadas a zonas de montaña.

En el interior de la mitad norte y el Cantábrico se rondarán máximas de 14 a 16 grados; en ciudades como Pamplona, Vitoria o Burgos seguirá haciendo frío, no se sobrepasarán 11-13 grados.

En cambio en Galicia y en el sur y este de la península se superarán los 20°; en zonas del área mediterránea, valle del Guadalquivir y Canarias se superarán los 25 grados.

El miércoles será una jornada similar. El viento soplará con intensidad de nuevo en el nordeste peninsular y Baleares con mal estado de la mar.

Las lluvias, un día más, quedarán acotadas al Cantábrico, Pirineos y alto Ebro.

Por otra parte, una borrasca mediterránea incrementará la posibilidad de chubascos en Baleares, sin descartarse también en el este de Cataluña.

Nevará a partir de 1.400-1.800 metros y apenas variarán las temperaturas en la mayor parte del país, según las predicciones.

Los cielos estarán más despejados en el centro y sur de la península y en Canarias persistirá la calima.

El fin de semana

El Jueves Santo tampoco habrá grandes cambios. Seguirán las lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos, mientras que en Baleares irán remitiendo. Todavía nevará en la cordillera pirenaica por encima de 1.200 o 1.400 metros.

En el resto del país los cielos estarán poco nubosos y soplará de nuevo el viento con intensidad en el nordeste peninsular y Baleares. En Canarias irá remitiendo la calima.

De cara al Viernes Santo y el fin de semana, lo más probable es que continúe el tiempo estable en la mayor parte del territorio con un descenso de las precipitaciones en el extremo norte y sin lluvias en el resto.

También se espera tiempo estable y temperaturas más altas en el archipiélago canario.