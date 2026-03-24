Seis de cada diez accidentes de moto son causados por otros vehículos y ya suponen el 25% de las víctimas mortales

Seis de cada diez accidentes de moto con lesionados son provocados por otro vehículo y, pese a representar solo el 12% del parque móvil, los motoristas concentran una cuarta parte de los fallecidos en carretera.

Estas son las principales conclusiones del Estudio de Siniestralidad Vial en Motocicletas elaborado por la Fundación Mutua Madrileña junto a su Servicio de Estudios, que analiza más de 100.000 siniestros registrados entre 2020 y 2024.

El informe pone de manifiesto la elevada vulnerabilidad de los usuarios de motocicletas en un contexto de crecimiento sostenido de este tipo de vehículos, especialmente desde la pandemia.

Solo en 2024, los accidentes graves de moto aumentaron un 13%, con 441 siniestros mortales en vías interurbanas, autopistas y autovías. Esta cifra representa el 25% del total de fallecidos en carretera, según datos de la Dirección General de Tráfico.

Uno de los factores determinantes en la siniestralidad es la edad del conductor. Los menores de 25 años presentan una probabilidad de sufrir un accidente un 125% superior a la media del colectivo. En contraste, el riesgo disminuye progresivamente con la edad.

Sin embargo, la mortalidad es más elevada entre los mayores de 54 años, un fenómeno vinculado tanto al envejecimiento de la población como al aumento de conductores que retoman la moto tras largos periodos de inactividad.

El tipo de vehículo también influye de forma significativa. Los conductores de scooters son los que registran más accidentes, con una incidencia que supera en más de un 24% la media de los vehículos de dos ruedas.

Además, tres de cada diez siniestros se producen con motos de menos de dos años de antigüedad, lo que apunta a un mayor riesgo asociado a vehículos relativamente nuevos en proporción a su presencia en el parque.

Infografía Estudio de Siniestralidad Vial en Motocicletas. Fundación Mutua Madrileña

El análisis de los patrones de siniestralidad revela también diferencias según el momento y el entorno. En ciudad, el viernes concentra el mayor número de accidentes graves, especialmente entre usuarios de scooters. En carretera, el domingo se sitúa como el día de mayor riesgo, sobre todo para motos deportivas o de mayor cilindrada.

En ambos casos, las horas centrales del día son las más críticas.

En cuanto a las lesiones, dos de cada diez tienen carácter grave, incluyendo traumatismos craneoencefálicos, fracturas y lesiones medulares. Las extremidades inferiores son las más afectadas en este tipo de siniestros.

El estudio identifica, además, varios factores que incrementan la probabilidad de sufrir lesiones: la falta de experiencia —la frecuencia de accidentes se reduce a la mitad a partir del tercer año de carnet—, la cilindrada del vehículo y la relación entre peso y potencia.

Más del 60% de las lesiones graves se producen en motos de más de 250 centímetros cúbicos, aunque el riesgo aumenta especialmente cuando se combina una alta potencia con un menor peso del conductor.

El uso de equipamiento de protección emerge como un elemento clave para reducir la gravedad de las lesiones. Aunque el casco está ampliamente extendido, otras prendas como guantes, chaquetas, pantalones o botas no se utilizan de forma generalizada.

Un 15% de los motoristas considera que este equipamiento es opcional, especialmente en trayectos urbanos. En este ámbito, menos del 15% utiliza pantalones o calzado especializado, frente a más del 80% de quienes emplean la moto para rutas.

El chaleco airbag, una de las medidas más eficaces para mitigar lesiones graves, apenas es utilizado por el 6% de los encuestados. La incomodidad y el calor figuran entre las principales barreras para su adopción.

Ante este escenario, la Fundación Mutua Madrileña subraya la necesidad de reforzar las políticas de prevención. El estudio plantea impulsar campañas de sensibilización y programas formativos, especialmente dirigidos a conductores noveles y al ámbito urbano, donde se concentra una parte significativa de los siniestros.

El informe concluye que la reducción de la siniestralidad en motocicletas requiere una acción coordinada entre administraciones públicas, entidades privadas y sociedad civil.

Solo mediante una estrategia conjunta centrada en la educación vial, la mejora del equipamiento de protección y la concienciación será posible revertir una tendencia que mantiene a los motoristas como uno de los colectivos más expuestos en las carreteras españolas.