El Tour del Talento llega a Alcalá de Henares con el foco en el talento joven iberoamericano: se harán más de 60 actividades

Presentación de la llegada del Tour del Talento a Alcalá de Henares. Fundación Princesa de Girona

Alcalá de Henares se prepara para convertirse durante cinco días en un punto de encuentro para jóvenes, instituciones educativas, empresas y agentes sociales en torno al desarrollo del talento.

La ciudad madrileña acogerá del 23 al 27 de marzo la tercera parada del Tour del Talento 2026, una iniciativa impulsada por la Fundación Princesa de Girona y coorganizada en esta ocasión con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

La programación incluirá más de 60 actividades dirigidas a jóvenes, organizadas en torno a seis grandes ejes temáticos: impulso al talento y la empleabilidad; educación y gestión emocional; ciencia, tecnología e inteligencia artificial; cultura y creatividad; deporte como transmisor de valores; e impacto social y compromiso con el territorio.

En el desarrollo del programa participarán la Universidad de Alcalá, centros educativos, entidades culturales y empresas locales.

El Tour del Talento, que en esta edición ya ha pasado por Sant Boi de Llobregat-Baix Llobregat y Huesca con la participación de más de 21.000 jóvenes, continúa así su recorrido por distintas ciudades españolas con el objetivo de promover espacios de formación, inspiración y conexión con el mundo profesional.

Además, la organización ha incorporado este año el propósito de dejar un legado en los territorios visitados mediante iniciativas que prolonguen su impacto social y formativo y fomenten la participación juvenil en proyectos locales.

La presentación oficial de la parada de Alcalá de Henares ha tenido lugar el pasado viernes 13 de marzo con la participación de la alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet, y el director del Tour del Talento, Jordi Estruga.

Durante el acto, Piquet subrayó que "para Alcalá de Henares es un honor y todo un privilegio poder acoger el Tour del talento", y destacó la implicación de las instituciones y entidades locales en la organización de las actividades previstas.

"Con ellas, Alcalá va a demostrar, una vez más, que no solo es una ciudad de historia, de cultura y tradición, sino que, sobre todo, es una ciudad de futuro y de talento", afirmó.

Fotografía durante la presentación del Tour del Talento en Alcalá de Henares. Fundación Princesa de Girona

Por su parte, Estruga señaló que la elección de Alcalá responde a su carácter universitario y cultural, así como a su compromiso con la juventud. "Vamos a llevar a cabo más de 60 actividades distribuidas por toda la ciudad para escuchar a la juventud y poner el foco en lo que realmente les importa: su futuro, sus oportunidades y el desarrollo de su talento personal y profesional", indicó.

Antes del inicio de la semana principal del Tour, el programa incluirá actividades culturales durante el fin de semana previo. Entre ellas destaca el Concierto Lírico del Teatro Real, que se celebrará el sábado 21 de marzo en la Plaza de Cervantes.

En él participarán jóvenes intérpretes del programa Crescendo de la Fundación Amigos del Teatro Real, que interpretarán algunas de las arias más conocidas del repertorio operístico.

El acto central del Tour del Talento en Alcalá tendrá lugar el jueves 26 de marzo en el IES Antonio Machado con la celebración del Princesa de Girona CongresFest, un evento multidisciplinar que combinará entrevistas, conferencias, coloquios y actuaciones musicales.

Durante la jornada se abordarán distintas perspectivas sobre el talento, desde el papel de la inteligencia artificial hasta la relación entre deporte y desarrollo personal o el uso de la música como herramienta para explorar el bienestar emocional.

Ese mismo día por la tarde se anunciarán los ganadores del Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en sus dos categorías: CreaEmpresa e Investigación. El galardón, dotado con 20.000 euros, reconoce la trayectoria de jóvenes iberoamericanos con proyectos innovadores y busca reforzar la cooperación entre España y América Latina.

Durante la presentación del Tour se dieron a conocer los once finalistas de esta edición, procedentes de Argentina, Colombia y México. En la categoría CreaEmpresa figuran iniciativas vinculadas a ámbitos como la inclusión financiera mediante inteligencia artificial, la planificación quirúrgica digital con implantes personalizados, el aprovechamiento biotecnológico de residuos orgánicos o la optimización energética en la cadena de frío industrial.

En Investigación, los proyectos seleccionados abarcan campos como la astrofísica, la neuroingeniería aplicada a la rehabilitación neurológica, la astrobiología o el desarrollo de compuestos biodegradables a partir de hongos.

Presentación del Tour del Talento en Alcalá de Henares. Fundación Princesa de Girona

La programación del Tour se inaugurará el lunes 23 de marzo con el Foro del Talento, un encuentro dirigido a estudiantes universitarios y de formación profesional en el que investigadores, emprendedores y profesionales compartirán experiencias sobre cómo transformar el talento en oportunidades laborales.

Entre las actividades previstas también figura el encuentro 'Lo que realmente piensa la juventud', en el que estudiantes de 17 y 18 años presentarán propuestas surgidas de un ideathon previo sobre temas como el futuro profesional, la tecnología o la sostenibilidad.

Además, el 25 de marzo se celebrará en Madrid una jornada educativa paralela centrada en la música como herramienta para el bienestar emocional. El encuentro reunirá a expertos en cultura, innovación social y neurociencia para analizar el impacto de la música en la resiliencia, la creatividad y el desarrollo personal de los jóvenes.

Tras su paso por Alcalá de Henares, el Tour del Talento 2026 continuará su recorrido por Granada y Murcia, ciudades que acogerán las últimas paradas de esta edición.

Desde su creación hace cuatro años, la iniciativa ha reunido a más de 120.000 participantes, consolidándose como un espacio de referencia para impulsar el talento joven y fomentar su participación en proyectos con impacto social.