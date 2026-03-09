La Fundación Mutua Madrileña impulsa la humanización de la Unidad de Rehabilitación Pediátrica del Hospital La Paz

La Unidad de Rehabilitación y Terapia Ocupacional Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, cuenta desde ahora con un espacio renovado y adaptado a las necesidades emocionales y asistenciales de los pacientes más jóvenes.

La remodelación ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Mutua Madrileña y ha sido visitada este lunes por la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, y el presidente del Grupo Mutua y de la fundación, Ignacio Garralda.

Cada año, alrededor de 4.000 niños y niñas acuden de forma recurrente a esta unidad del hospital materno-infantil madrileño para recibir diferentes terapias o consultas. Se trata de una de las zonas más emblemáticas del centro, ya que comparte espacio con 'La Pajarera', el área lúdica en la que los menores ingresados realizan actividades educativas y recreativas.

El proyecto forma parte de la línea de humanización de espacios hospitalarios para pacientes infanto-juveniles que la Fundación Mutua Madrileña puso en marcha hace tres años, coincidiendo con su vigésimo aniversario.

La iniciativa busca transformar las áreas asistenciales pediátricas en entornos más amables, accesibles y respetuosos con el bienestar emocional tanto de los menores como de sus familias.

La actuación realizada en el Hospital La Paz abarca una superficie de 500 metros cuadrados en la que trabajan diariamente más de 20 profesionales, entre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y maestros que atienden a los pacientes hospitalizados.

La intervención ha reorganizado y renovado distintos espacios clave con el objetivo de mejorar la atención terapéutica y el entorno en el que se desarrolla.

Uno de los cambios más relevantes ha sido la transformación de la sala de tratamiento de rehabilitación. Este espacio, que anteriormente era diáfano, se ha dividido ahora en cuatro áreas independientes para garantizar mayor intimidad y favorecer la concentración de los menores durante las sesiones de terapia.

También se han modernizado y reorganizado las consultas de rehabilitación infantil para optimizar el trabajo de los profesionales sanitarios.

El proyecto ha incorporado además una nueva sala de estimulación sensorial destinada a ofrecer terapia individual a niños con trastornos del espectro del autismo (TEA). Este espacio ha sido diseñado con iluminación cálida y mobiliario adaptado con el objetivo de crear un entorno que facilite el desarrollo de las sesiones terapéuticas.

Otra de las intervenciones ha tenido lugar en el aula hospitalaria, que ha sido redistribuida para crear dos zonas de trabajo diferenciadas destinadas a los 14 maestros que desarrollan su actividad en el hospital. Asimismo, el vestíbulo de espera ha sido rediseñado para incluir un espacio de juego alrededor del patio central, que también ha sido ajardinado.

La reforma ha incorporado, además, un diseño temático que dota a toda la unidad de una identidad propia. El proyecto, desarrollado por el estudio PlayOffice para la Fundación Mutua Madrileña, toma como referencia el concepto de 'La Pajarera', el espacio dedicado al ocio y bienestar de los niños ingresados en el hospital.

De este modo, el conjunto del área crea un recorrido visual inspirado en el mundo de las aves. La señalética y los vinilos decorativos integran esta temática, mientras que la rampa de acceso se ha convertido en una galería ornitológica en la que los menores pueden identificar aves representadas a tamaño real.

Las consultas se han diseñado como pequeñas 'casitas' o 'palomares', con colores suaves, materiales cálidos y elementos que mejoran la acústica.

Según los responsables del proyecto, estos cambios buscan reducir la ansiedad de los pacientes, facilitar la comunicación con los profesionales sanitarios y mejorar la satisfacción tanto de las familias como del equipo clínico.

La actuación en el Hospital Universitario La Paz se suma a otras iniciativas impulsadas por la Fundación Mutua Madrileña en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.

Entre ellas se encuentran la Unidad de Terapias Funcionales del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, la zona de consultas externas de Psiquiatría Infantil del Hospital Universitario Ramón y Cajal y la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría del Hospital 12 de Octubre.

En conjunto, estas intervenciones superan el millón de euros de inversión y comparten un mismo objetivo: mejorar la experiencia hospitalaria de los pacientes pediátricos y de los profesionales que los atienden, siguiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad y bienestar emocional.