La inteligencia artificial se consolida en las universidades iberoamericanas y transforma la enseñanza y la gestión

La inteligencia artificial se está integrando de forma progresiva en la educación superior iberoamericana y ya influye tanto en la docencia como en la gestión institucional.

Así lo concluye el informe La llegada de la IA a la educación superior en Iberoamérica: un mapa para diseñar estrategias institucionales, publicado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y coordinado por el investigador Axel Rivas, disponible gratuitamente en la web de la organización.

El estudio tiene como objetivo identificar y clasificar las herramientas de IA que utilizan las instituciones de educación superior en la región, organizándolas según las funciones universitarias —docencia y gestión administrativa— para facilitar que otras universidades puedan adaptar buenas prácticas y diseñar estrategias de innovación. La propuesta se plantea como una "caja de herramientas" para el espacio iberoamericano de educación superior.

Entre las aplicaciones orientadas a la docencia, el informe recoge plataformas destinadas a la generación de materiales educativos y actividades formativas. Herramientas como Arlo, Coursebox, Eduaide.AI o Magic School permiten elaborar documentos de texto, cuestionarios, evaluaciones formativas, presentaciones o vídeos.

Para apoyar la evaluación y la retroalimentación académica, se destacan Questionmark, Classpoint y Gradescope. Asimismo, el estudio menciona plataformas de aprendizaje adaptativo y tutoría inteligente, entre ellas Knewton Alta, Smart Sparrow, Tutor AI o Cognit AI, que ajustan los contenidos al ritmo y necesidades del estudiante.

El documento también analiza aplicaciones relacionadas con la integridad académica y la producción de contenidos, como Turnitin, Copyleaks, GPTZero o Writer AI, utilizadas para la detección de plagio o la revisión automatizada de textos.

En el ámbito de la gestión universitaria, la IA se emplea principalmente para mejorar la eficiencia administrativa y prevenir el abandono estudiantil. El informe señala herramientas basadas en analítica predictiva y sistemas de alerta temprana, como Civitas Learning, Navigate 360 o Penny.

Destaca además el asistente virtual Millie, desarrollado por la startup 1MillionBot e implementado en más de 30 universidades, que ha contribuido a mejorar la retención estudiantil y agilizar procesos administrativos mediante la respuesta automatizada a consultas frecuentes.

La llegada de la IA a la educación superior en Iberoaméricana. OEI

El análisis evidencia que la IA se consolida como un aliado estratégico para las universidades al favorecer la personalización del aprendizaje, fortalecer la toma de decisiones basada en datos y optimizar la eficiencia institucional.

El estudio surge del III Seminario Iberoamericano sobre Calidad de la Educación en Línea: Potenciando la Excelencia con Inteligencia Artificial, celebrado los días 3 y 4 de septiembre de 2024 en Ciudad de Panamá.

Según el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, Tecnología y Sociedad (OCTS) de la OEI, la expansión de estas tecnologías se produce en un contexto de crecimiento sostenido de la educación virtual. Pues, la matrícula en educación a distancia se duplicó entre 2010 y 2020, pasando de 2,5 a 5 millones de estudiantes.

Este incremento se aceleró durante la pandemia de COVID-19, cuando numerosas instituciones trasladaron sus programas a la modalidad en línea.

La próxima edición del seminario se celebrará en noviembre en Costa Rica, donde se prevé continuar el análisis del impacto de la IA en la calidad educativa de la región.