Muere envenenado el quebrantahuesos "Centenario" en Picos de Europa

El quebrantahuesos "Centenario", que fue liberado en la vertiente asturiana de Picos de Europa en 2017, ha sido hallado muerto por envenenamiento en el límite de los municipios cántabros de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana.



La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos ha informado este miércoles en un comunicado de su muerte, cuyo envenenamiento ha sido confirmado por el equipo veterinario del centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria.



La muerte de un quebrantahuesos, una especie en peligro de extinción, puede acarrear penas de entre seis meses y un año de prisión, además de multas de entre 50.000 y 200.000 euros, que pueden alcanzar los 600.000 euros en casos muy graves, recuerda la fundación.

