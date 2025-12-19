La OEI presenta el primer número de la revista 'Iberoamérica en democracia'.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha presentado este viernes, 19 de diciembre, en Madrid, el primer número de la revista Iberoamérica en democracia, una publicación que surge como resultado del primer año de trabajo de la plataforma homónima impulsada por el secretario general del organismo, Mariano Jabonero, junto al exeurodiputado Ramón Jáuregui.

El acto ha tenido lugar en la sede madrileña de la OEI y ha contado con la participación de representantes institucionales y del equipo editorial de la iniciativa.

Bajo el título "Iberoamérica responde: democracia, educación y futuro", la revista reúne contribuciones de cerca de una veintena de expertos, académicos y autoridades de distintos países de la región.

Los textos abordan los principales desafíos que enfrenta la democracia en Iberoamérica desde perspectivas diversas, como la educación, la cultura, la ciencia, las lenguas o la ética, con el objetivo de fomentar el diálogo social y el pensamiento crítico en un contexto marcado por la polarización y la sobreinformación.

Entre los autores que participan en este primer número figuran personalidades como el filósofo Daniel Innerarity, Yasna Mussa, así como una entrevista a la filósofa española Adela Cortina.

La publicación puede descargarse de manera gratuita en español y portugués a través de la página web de la OEI, tanto en formato PDF como EPUB, con el propósito de facilitar su acceso a un público amplio en toda la región iberoamericana.

Durante la presentación, Mariano Jabonero ha subrayado el carácter estratégico de la iniciativa dentro de la acción de la OEI. "Tras un año de intenso trabajo, nos emociona poder presentar los resultados de este primer año de trayectoria de 'Iberoamérica en democracia', en la que nos hemos propuesto fundamentalmente impulsar la participación de la juventud en los temas de democracia e incentivar el diálogo social en nuestra región", ha señalado el secretario general.

El acto ha contado también con la intervención de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, quien ha felicitado el trabajo desarrollado en el marco de la plataforma y la puesta en marcha de la revista.

Foto de familia durante la presentación del primer número de la revista de la OEI. Cedida

"Congregar a personas de distintas visiones y lograr consensos es fortalecer la democracia, y esa es una prioridad para la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe, más en el marco de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que acogeremos en Madrid en noviembre del próximo año", ha afirmado.

La directora de Comunicación Interna y Publicaciones de la OEI, María Bensadón, ha explicado que la revista nace "como un refugio frente a la inmediatez y al exceso de información, proponiendo una lectura pausada y crítica sobre los desafíos políticos y sociales de la región actualmente".

Según ha detallado, la publicación es uno de los productos centrales de la plataforma Iberoamérica en democracia, lanzada en enero de este año, que ha desarrollado foros universitarios, entrevistas y encuentros de alto nivel orientados a la defensa y promoción de los valores democráticos.

De cara al futuro, la OEI ha anunciado nuevas líneas de trabajo vinculadas a esta iniciativa. En 2025 se lanzará oficialmente el Premio José 'Pepe' Mujica, destinado a reconocer los esfuerzos de entidades en favor de la unidad y la democracia en Iberoamérica, en homenaje al expresidente uruguayo, definido por Jabonero como "una figura capaz de llamar al consenso".

Asimismo, la plataforma prevé impulsar en 2026 una "cumbre social" paralela a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, con el objetivo de ampliar la participación de organizaciones sociales y espacios de pensamiento, así como extender sus actividades a otros países de la región.

Al acto de lanzamiento han asistido, entre otros, Mariano Jabonero y Ramón Jáuregui como directores de la iniciativa; el secretario general adjunto de la OEI, Andrés Delich; María Bensadón, en calidad de coordinadora; y miembros del Consejo Editor como Ana Paula Laborinho, Carlos Malamud, Cándido Méndez, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de ENCLAVE ODS, y Fernando Carrillo.