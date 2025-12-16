La OEI y el Festival de Málaga sellan una alianza estratégica para el sector audiovisual iberoamericano

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine de Málaga. OEI

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Festival de Cine de Málaga han formalizado este martes un acuerdo de colaboración con el objetivo de reforzar el sector audiovisual iberoamericano y promover iniciativas conjuntas en el ámbito cultural.

El convenio fue suscrito en Madrid por el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, y el director del Festival de Cine de Málaga, Juan Antonio Vigar, en un acto celebrado en la sede de la organización internacional.

La firma tuvo lugar en la sala Andrés Bello y contó con la presencia de responsables de ambas instituciones. Por parte de la OEI asistieron Raphael Callou, director general de Cultura, e Isabel Ramos, técnica del área, mientras que el Festival de Cine de Málaga estuvo representado también por su jefe de programación, Juan Luis Artacho.

El acuerdo establece un marco general para el desarrollo de programas, proyectos y actividades de cooperación considerados de interés mutuo, con especial atención al ámbito audiovisual en el espacio iberoamericano.

El convenio pretende regular las relaciones necesarias para la puesta en marcha de iniciativas conjuntas orientadas a la formación, la reflexión, el intercambio profesional y la divulgación de conocimiento.

Entre los ejes prioritarios se incluyen la cultura digital, la propiedad intelectual, las industrias culturales y creativas y la economía creativa, sectores considerados estratégicos para el desarrollo cultural y económico de la región.

En este contexto, el acuerdo se apoyará en instrumentos ya existentes impulsados por la OEI, como la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual, creada en 2020 junto a la Universidad de Alicante, y el Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas, lanzado en 2024 con el objetivo de fortalecer el ecosistema cultural iberoamericano.

La OEI y el Festival de Cine de Málaga firman un acuerdo para impulsar el sector audiovisual iberoamericano. Cedida

Estas iniciativas servirán como plataforma para articular acciones conjuntas que contribuyan a la profesionalización del sector y a la circulación del conocimiento entre los países miembros.

La colaboración entre ambas entidades se enmarca asimismo en la participación reciente de la OEI en el Festival de Cine de Málaga, donde la organización estuvo presente en distintos espacios de diálogo institucional.

Entre ellos destacan la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) y la Reunión Extraordinaria del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermedia, foros clave para la coordinación de políticas públicas y estrategias de apoyo al audiovisual en la región.

Desde la perspectiva de la OEI, el acuerdo se alinea con su misión de contribuir al desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural de sus Estados miembros, así como de fomentar la integración regional, el bienestar de las personas y comunidades y el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos.

Además, la iniciativa se inscribe en el marco de la Carta Cultural Iberoamericana, el instrumento político que orienta la acción cultural en la región y que promueve un enfoque basado en los derechos culturales, la diversidad cultural y la diversidad lingüística.

Por su parte, el Festival de Cine de Málaga consolida con este convenio su papel como plataforma de impulso al cine en español y al talento emergente. La institución tiene entre sus fines la promoción, gestión y desarrollo de festivales de música y de creación artística y cultural, y cuenta con una trayectoria reconocida en la difusión del audiovisual iberoamericano.

El acuerdo abre así una nueva etapa de cooperación entre una organización internacional de carácter multilateral y uno de los principales festivales cinematográficos del ámbito hispanohablante, con el objetivo común de fortalecer el tejido cultural y audiovisual de Iberoamérica mediante acciones coordinadas y sostenidas en el tiempo.