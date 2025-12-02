El proyecto Energytran concluye en Chile: así ha impulsado la OEI la transición energética en Iberoamérica

El proyecto EULAC for Energy Transition (Energytran) llegó a su fin los pasados 26 y 27 de noviembre en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se celebró el evento final de esta iniciativa internacional que, durante dos años, ha fortalecido la cooperación científica entre Europa y América Latina y el Caribe para enfrentar de manera conjunta los desafíos de la transición energética.

Bajo el título Miradas ante la transición energética en Iberoamérica, el encuentro reunió a representantes de centros de investigación, universidades, instituciones públicas, empresas, sociedad civil y organismos internacionales. Todo con el objetivo de compartir los resultados del proyecto y reflexionar sobre los próximos pasos hacia una transición energética limpia, sostenible y justa.

Energytran, financiado por el programa Horizonte Europa, ha promovido el intercambio de conocimiento entre infraestructuras de investigación de ambas regiones. Así, ha involucrado a más de 300 investigadores y más de 60 instituciones. Entre sus principales logros destacan 40 movilidades científicas, 7 publicaciones, 3 eventos internacionales, 3 instrumentos digitales y un curso especializado.

Coordinado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el consorcio está compuesto por 11 socios de Europa y América Latina, incluidas entidades como EU-Solaris ERIC, LifeWatch ERIC, CSIC, el Instituto Politécnico de Setúbal e INESCTEC, así como universidades y centros de investigación de Chile, México, Argentina y Costa Rica.

Durante el evento se presentó el video documental del proyecto Caminos para la transición energética en Iberoamérica, que explora distintas iniciativas que ejemplifican la transición energética justa en América Latina y el Caribe. Destaca, además, el papel de la cooperación científica y su impacto en diversas realidades sociales.

Energytran, explican desde la OEI, se ha desarrollado "bajo principios de inclusión, participación, impacto social y ciencia abierta, contribuyendo al diseño de políticas públicas y al fortalecimiento de capacidades para avanzar hacia una sociedad resiliente y climáticamente neutra".

Energytran en números +700 participantes directos de las diferentes acciones.

+60 instituciones participantes y colaboradoras.

40 movilidades de investigación/formación de ALC a Europa.

15 movilidades de investigación/formación de Europa a ALC.

10 eventos regionales y nacionales.

20 artículos divulgativos (en webs propias y en otros medios).

Tal y como destacó Javier Azócar Bizama, director de OEI Chile, explicó durante el evento que "la transición energética no es sólo un desafío tecnológico, sino también una oportunidad para construir sociedades más justas, sostenibles y resilientes".

Y recordó que Energytran "ha demostrado el enorme potencial de la cooperación científica entre Europa y América Latina y el Caribe".