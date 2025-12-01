Las niñas toman el primer 'bootcamp' tecnológico de 'Ellas Hablan Código': ocuparon más del 60% de las plazas

La iniciativa 'Ellas Hablan Código', impulsada por la empresaria y modelo Eugenia Silva, junto a Generación Code, empresa que actúa como directora regional del movimiento Code.org, celebró su primer hito el pasado sábado 29 de noviembre.

Los fundadores del proyecto, Eugenia Silva y Fran García de Pozo, visitaron, junto a Isabel Salazar, directora general de la Fundación Telefónica, a más de 140 menores que durante este otoño han participado en la primera edición de sus bootcamps de programación e inteligencia artificial en Madrid.

Durante 10 fines de semana aprendieron los fundamentos de la informática, la lógica computacional y la creación tecnológica a través de actividades prácticas. Así, esta iniciativa busca impulsar las carreras STEAM y la igualdad de oportunidades.

"Ellas hablan Código" arrancó su andadura el pasado julio, convirtiéndose en el primer proyecto de género impulsado por Generación Code junto a Eugenia Silva.

Además de su labor formativa, el proyecto quiere sensibilizar a familias y docentes sobre la importancia del pensamiento computacional y su aprendizaje desde edades tempranas. Y es que es en esa época en la que los menores se encuentran aún libres de los estereotipos que tradicionalmente alejan a las niñas de la tecnología.

"Hoy he escuchado a 140 niñas y niños y me llevo el corazón lleno de ilusión. En sus miradas hay curiosidad, sensibilidad y una manera increíble de entender el futuro. Solo necesitamos acompañarlos, ofrecerles herramientas y confiar en que, con creatividad y tecnología, sabrán construir un mundo más reflexivo, humano y lleno de propósito", afirma Silva.

Con este proyecto, la empresaria y modelo refuerza su compromiso con la educación, la igualdad de oportunidades y el impulso del talento femenino en ámbitos científico-tecnológicos.

Por eso, en su primera edición ha concedido 140 becas con más de 40 horas de formación en fundamentos de la informática y la inteligencia artificial, robótica y pensamiento lógico. Además, más del 60% de las participantes han sido niñas, un dato que consolida la apuesta de la iniciativa por atraer y potenciar el talento femenino en la tecnología.