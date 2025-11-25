Suntory anuncia su plan para conseguir ser Water Positive en 2030 y llama a una gestión hídrica más sostenible

Suntory Beverage & Food Spain (SBFS), propietaria de marcas tan emblemáticas como Schweppes® y La Casera®, reunió este jueves en Madrid a representantes institucionales, empresas del sector y expertos en gobernanza del agua para presentar su nuevo compromiso ambiental: ser Water Positive en 2030.

El anuncio sitúa a la compañía entre las primeras del sector de las bebidas en España en fijar un objetivo que implica devolver a la naturaleza y a las comunidades más agua de la que consume en sus operaciones.

Así, el encuentro, organizado por SBFS, sirvió como espacio de reflexión sobre los retos que afronta España ante un recurso cada vez más escaso.

La jornada fue inaugurada por Carmen Guembe, directora de Sostenibilidad, Comunicación y Asuntos Públicos de la compañía, quien subrayó la magnitud del compromiso asumido. Pues, asegura que este es un "recurso fundamental para la sociedad" con el que SBFS está muy comprometida con su "conservación y mejora".

A su vez, Guembe explicó que el plan se basa en tres líneas principales: optimizar el consumo, proteger las fuentes hídricas y apoyar proyectos que regeneren ecosistemas y mejoren el acceso al agua.

Por su parte, Paloma Crespo, jefa de Área de Control y Vigilancia de la Calidad de las Aguas de la Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), profundizó en las líneas regulatorias que marcarán la gestión hídrica en los próximos años, desde los avances en reutilización del agua depurada hasta el futuro sello de gestión transparente del agua, actualmente en fase de borrador.

Junto a ella, la politóloga e investigadora Cristina Monge destacó el creciente compromiso ciudadano con la sostenibilidad, impulsado por iniciativas locales y una mayor sensibilidad social.

La compañía ha promovido una mesa redonda para compartir reflexiones y compromisos sobre los retos, soluciones y el futuro del agua en España. Cedida

El debate empresarial reunió a compañías de referencia en gran consumo. Ana Palencia, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever España, recordó que el 70% de la huella hídrica de la multinacional procede del cultivo de materias primas, lo que ha motivado la implantación de fórmulas que requieren menos agua y la adopción de medidas para mejorar la eficiencia hídrica en todas sus plantas.

Por otro lado, Iván Álvarez del Blanco, responsable de Sostenibilidad y Recursos Hídricos de Nestlé Waters España, destacó que todas las plantas de la compañía cuentan ya con la certificación de la Alliance for Water Stewardship (AWS), centrada en garantizar un uso responsable del agua a través de criterios sociales, ambientales y económicos.

Además, Suntory Beverage & Food Spain presentó el avance de uno de sus proyectos más emblemáticos: Guardianes del Tajo, el primer Santuario Natural del Agua que la compañía impulsa en España. Y es que, tal y como defendió Ricardo González-Ripoll, responsable de Sostenibilidad, su objetivo es "ambicioso".

Asimismo, el programa se complementa con acciones educativas como Mizuiku, que desde 2022 ha formado a más de 11.000 escolares, y con jornadas de voluntariado ambiental en el Bosque Suntory.

La jornada concluyó con una mesa redonda centrada en los retos y alianzas necesarias para asegurar el futuro del agua. Y donde solo la colaboración entre empresas, instituciones y sociedad permitirá avanzar hacia una gestión hídrica sostenible y garantizar la disponibilidad de este recurso esencial en las próximas décadas.