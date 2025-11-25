'Moda re-' llega a Harvard: la universidad estadounidense analiza el proyecto de Cáritas

La Cátedra Impact Bridge – IE de Emprendimiento social e inversión de impacto, dirigida por la doctora Rachida Justo, impulsa la publicación del caso multimedia de Moda re- en Harvard Business Publishing. La iniciativa de Cáritas se convierte, así, en referencia académica global, lo que podría abrir nuevos horizontes para inspirar la transformación sostenible del sector textil.

El texto se presentó en el campus vertical de IE University en la mañana del 25 de noviembre. El acto se inauguró con la intervención de Arturo Benito, CEO y fundador de Impact Bridge, seguido por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española.

A continuación, las catedráticas Concepción Galdón y Rachida Justo, coautoras del texto, presentaron el caso desarrollado junto con Braulio Pareja-Cano y Seham Ghalwash. Destacaron, en concreto, los mensajes clave del estudio y su relevancia como herramienta educativa en la sostenibilidad de la industria textil.

Esta presentación se enmarca en la incorporación del caso multimedia Moda re-: A Quest to Re-Store Sustainability and Re-Imagine Fashion al currículo docente de Harvard Business Publishing, dentro de su catálogo académico de octubre de 2025.

'Moda re-'

El documento analiza en profundidad el modelo de Moda re-, cooperativa social de Cáritas, una de las encargadas de la gestión integral de ropa usada en España mediante un enfoque de economía circular, solidaridad e inclusión laboral.

La idea detrás de esa iniciativa es la de impulsar un cambio sistémico en la industria textil al convertir la gestión de ropa usada en un motor de inclusión social, empleo digno y sostenibilidad ambiental.

Presentación del caso. Cedida

Su modelo cooperativo integra todas las fases del ciclo de la prenda (recogida, clasificación, reutilización, reciclaje y venta) para generar valor social y reducir la huella ecológica del sector.

Su estrategia permite, explican desde el proyecto, "transformar toneladas de ropa en oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad y consolidar un sistema más justo".

Según datos de la propia iniciativa, esta registra un ahorro acumulado superior a 400 millones de m³ de agua, evita la emisión de miles de toneladas de CO₂ y crea más de 1.600 empleos, la mitad ocupados por personas en situación de exclusión social.

Foto del proyecto 'Moda re-' de Cáritas. Cedida

Además, su programa de formación profesional permite que el 60% de las personas participantes acceda a un empleo estable.

Transformación sostenible

El caso multimedia desarrollado por IE University traslada esta experiencia al ámbito formativo y permite que el alumnado analice los retos sistémicos a los que se enfrenta una empresa social que pretende transformar un sector tradicional.

El formato de la actividad incorpora testimonios, material audiovisual y ejercicios aplicados que fomentan un aprendizaje profundo y orientado a la acción.

Según IE University, "a lo largo del caso, los alumnos interactúan con vídeos, resuelven quizzes y plantean sus propias soluciones a los problemas planteados", lo que refuerza la comprensión práctica de los desafíos reales y fortalece el pensamiento de cambio sistémico.