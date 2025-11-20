Un incendio en la COP30 de Belém obliga a evacuar la zona de negociaciones

Las negociaciones de la COP30 se han interrumpido momentáneamente. Un incendio en la conocida como Zona Azul, aquella en la que las delegaciones y los ministros se reúnen para discutir el futuro climático del planeta, ha obligado a desalojar el pabellón principal de la cumbre del clima.

Este jueves, 20 de noviembre, por la tarde, las llamas comenzaron en una de las áreas en la que se encuentran las salas de reunión. El pabellón, controlado por la ONU, ha sido rápidamente evacuado por el personal de seguridad, que ha aislado la zona y dirigido a las decenas de personas presentes a las salidas de emergencia.

La evacuación ha generado momentos de tensión, según informa EFE.

Por el momento, poco se sabe de lo que ha originado el incendio. Si bien un equipo forense será el encargado de identificar qué provocó las llamas, The Guardian informa de que el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, descarta que haya sido intencionado, pues "habría que ser muy mala persona para provocar un incendio en la COP".

Lo que sí está claro es que ha sucedido en una parte de los pabellones restringida al público en general, donde los países cuentan con salas de reuniones alejadas del alboroto diario.

Tal y como aseguran en The Guardian, los equipos de emergencia están intentando contener las llamas y, como medida de seguridad, han cortado la luz en los edificios adyacentes.

Uno de los asistentes a la cumbre del clima captura el momento del incendio. Pau Ramírez EFE Belém

Eso sí, algunos delegados, en zonas alejadas del fuego, han podido volver a sus despachos y áreas de reunión, aunque regresan a oscuras.

El fuego llega el penúltimo día de negociaciones, con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, intentando apurar las horas para llegar a algún acuerdo significativo en esta 30ª Conferencia de las Partes sobre cambio climático.