Una nueva 'app' impulsa el aprendizaje del quechua-Collao en las escuelas rurales del Perú

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) lanzó esta semana 'Lenguas OEI', una aplicación móvil destinada a fortalecer el aprendizaje y uso del quechua-Collao en el Perú.

La presentación oficial tuvo lugar en la IV edición de la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española (CILPE), celebrada en Praia, Cabo Verde, en un encuentro dedicado al 'Multilingüismo, interculturalidad y ciudadanía'.

La herramienta, disponible de manera gratuita en las tiendas de Android y iOS, será presentada también durante la COP30 en Belém, Brasil, como ejemplo de innovación para la revitalización de lenguas indígenas en la región.

El desarrollo de la aplicación se llevó a cabo tras una fase piloto que alcanzó a más de cinco mil estudiantes de escuelas rurales de Cusco y Puno.

Esta etapa combinó el uso del aplicativo con guías docentes y acompañamiento pedagógico especializado, y se implementó en 202 instituciones educativas públicas como parte de un estudio experimental aleatorizado.

Durante 13 semanas de intervención, la iniciativa registró mejoras significativas en el aprendizaje del quechua como segunda lengua, según los datos difundidos por la OEI.

Aplicación OEI 'Lenguas'. OEI

En las evaluaciones alineadas al currículo del aplicativo, el desempeño estudiantil aumentó en ocho puntos porcentuales, equivalentes a 0,33 desviaciones estándar o 1,58 años escolares adicionales.

En pruebas independientes, la mejora fue de cuatro puntos porcentuales (0,14 desviaciones estándar), lo que corresponde a 0,67 años escolares. Los resultados por habilidades mostraron incrementos del 9% en comprensión auditiva, 7% en escritura y 3% en producción oral.

Más allá del rendimiento académico, el proyecto evidenció un impacto cultural y comunitario. El uso del quechua aumentó en el entorno escolar en 0,47 desviaciones estándar y se extendió a espacios públicos, reforzando el vínculo identitario entre los estudiantes y promoviendo un mayor ejercicio diario de la lengua.

La OEI subrayó que este tipo de iniciativas contribuyen a la preservación de un patrimonio lingüístico que, en el caso del quechua, agrupa a más de cuatro millones de hablantes en el Perú.

El desarrollo y validación de Lenguas OEI contó con el apoyo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), el Ministerio de Educación del Perú y las comunidades educativas involucradas.

Según la organización, la colaboración de docentes, estudiantes y familias fue clave para garantizar la pertinencia pedagógica y cultural del aplicativo, que en esta primera fase se centra en el quechua-Collao y que podría ampliarse a otras lenguas originarias en el futuro.