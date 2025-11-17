Andalucía lanza el primer gran proyecto de carbono azul en España para capturar CO₂ en la Bahía de Cádiz

Foto de familia en el Centro de Visitantes Casa de los Toruños del Parque Natural Bahía de Cádiz. Cedida

La Junta de Andalucía ha presentado el primer proyecto de carbono azul desarrollado en España, una iniciativa destinada a capturar CO₂ mediante la restauración de marismas en el Parque Natural Bahía de Cádiz.

El anuncio, realizado por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el Centro de Visitantes Casa de los Toruños, sitúa a la comunidad como referente europeo en soluciones basadas en la naturaleza y en la aplicación de estándares públicos para la compensación de emisiones.

Según destacó García, por su extensión y volumen de captura se trata del proyecto bajo estándar público "más importante de Europa en la actualidad".

El plan contempla la restauración de 155 hectáreas de marisma mareal en el margen norte del río Guadalete, un espacio actualmente degradado cuya recuperación permitirá restablecer su funcionalidad hidromareal. Una intervención que, sin lugar a dudas, favorecerá el crecimiento de vegetación característica del entorno y la creación de un sumidero de carbono de alta eficiencia.

El proyecto

Las previsiones técnicas apuntan a la absorción de más de 32.000 toneladas de CO₂, con un coste aproximado de 15 euros por tonelada, muy por debajo del mercado voluntario, donde los precios oscilan entre 70 y 100 euros. Asimismo, la consejera subrayó que esta capacidad de captura equivaldría a plantar unos 160.000 árboles comunes en Andalucía.

El proyecto se enmarca en una alianza público-privada que reúne a Iberostar, Navantia, Moeve, Metro de Málaga y Eulen. Motivo por el que los representantes de estas compañías suscribieron un convenio de colaboración con la Junta, consolidando una iniciativa que, según la consejera, "simboliza el liderazgo de Andalucía en la transición ecológica, la innovación climática y la cooperación con el sector privado".

En el acto también participaron responsables de la Universidad de Cádiz y diversas autoridades autonómicas vinculadas a la gestión ambiental.

Por la naturaleza

El impulso al carbono azul es una línea de trabajo que Andalucía desarrolla desde 2019 a través de iniciativas como el proyecto europeo LIFE Blue Natura.

En ese contexto, la comunidad ha elaborado el Estándar Andaluz de Carbono Azul y el Catálogo Andaluz de Proyectos de Absorción, herramientas que permiten certificar la captura de CO₂ en marismas y praderas marinas. De hecho, AENOR ya ha validado la metodología empleada, que garantiza la trazabilidad y verificación de los resultados.

Además, el proyecto se integra en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), que ya cuenta con 355 organizaciones adheridas y 702 huellas de carbono registradas. De ahí que la Junta destaque que este marco jurídico ofrece seguridad a las empresas interesadas en reducir y compensar su impacto climático.

El Parque Natural Bahía de Cádiz, donde se desarrollará la intervención, es uno de los enclaves más singulares del litoral andaluz, con marismas, salinas y dunas que desempeñan un papel clave en la biodiversidad y en la protección frente al cambio climático.

Instituciones científicas como el Laboratorio de Carbono Azul de la Universidad de Cádiz y el Grupo Español de Expertos en Ecosistemas de Carbono Azul participan en el proyecto, reforzando su rigor técnico.

La Junta trabaja ya en futuras actuaciones similares en Huelva, Sevilla y otras zonas de Cádiz. Con más de 43.000 hectáreas de marismas mareales y 11.500 hectáreas de praderas de fanerógamas marinas, Andalucía estima que sus ecosistemas podrían llegar a capturar hasta nueve millones de toneladas de CO₂.

Y es que, según Catalina García, esta iniciativa marca "el punto de partida en una nueva generación de proyectos que unen ciencia, compromiso y esperanza en un futuro más sostenible".