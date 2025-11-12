Las ONG representan el 1,2 del PIB español: cuentan con 600.000 trabajadores y cuatro millones de voluntarios

Según un informe encargado por la Fundación Botín a investigadores del CSIC y la Universidad de Alcalá, el sector social español está en auge. En concreto, en los últimos 15 años ha crecido en empleados un 15% y ha aumentado su actividad un 11%.

Emplea, tal y como afirma el estudio, a aproximadamente 600.000 personas. Los trabajadores se reparten entre las 28.000 oenegés que existen en España, un 4% menos de las que había en 2018.

Los resultados de El Tercer Sector de Acción Social en España (2008-2024): desarrollo, impacto y retos a futuro, análisis realizado por Manuel Pérez Yruela (IESA-CSIC) y Gregorio Rodríguez Cabrero (Universidad de Alcalá), concluyen que el tercer sector español representa el 1,2% del producto interior bruto (PIB) nacional.

Aun así, matizan los autores, su imagen pública sigue sin contar con la relevancia que le corresponde a las cifras. Puede que sea, se deduce del informe, a que el 78% de las asociaciones españolas sean de pequeño tamaño, en parte por el carácter minifundista del sector, que responde a la resolución de problemas de proximidad.

Trabajo en red

El estudio destaca también que el ecosistema social español mantiene su identidad trabajando en red. En concreto, el 80% de las entidades colabora con otras mediante proyectos conjuntos, redes, plataformas o alianzas.

Además, el tercer sector, en los últimos 15 años, ha establecido "relaciones más estables" con el sector público, empresas privadas y nuevas formas de economía social. Ha diversificado, así, sus fuentes de financiación, lo que a su vez contribuye a una mayor profesionalización, innovación, eficiencia social e impacto.

Por estos motivos, los ingresos de las oenegés han crecido, en conjunto, un 13% desde 2010. En contexto de múltiples crisis que se han solapado y relevado, según el estudio, el tercer sector habría demostrado ser "anticíclico y capaz de sostener su actividad" incluso en momentos adversos.

Capear las crisis

Desde 2008, recuerdan los autores del estudio, el sector social español ha tenido que "afrontar la acumulación de las crisis económico-financiera de 2008, sanitaria de 2020 (Covid-19) y geopolítica de 2022, esta última sin cerrar".

Todas ellas, indican, han ido "modificando profundamente la estructura social y económica de España, obligando al tercer sector a adaptarse, motivándole para acompañar, e incluso en algunos ámbitos, liderar dicha transformación".

Precisamente por eso, su modelo de financiación ha evolucionado. Desde 2008, la dependencia de fondos públicos ha descendido 12 puntos: el 51% de las organizaciones no la requieren.

Asimismo, el endeudamiento se mantiene bajo, con gastos de amortización del 1,1%. Por su parte, la actividad ha crecido un 11%, con "una mejora en la calidad del servicio gracias a una mayor dedicación por unidad de atención", según la Fundación Botín.

El número de voluntarios que colaboran con su trabajo también ha aumentado —casi se ha duplicado—: en 2023 casi 1,5 millones de personas participaron en programas de voluntariado. Esta cifra, aseguran desde la fundación, asciende a más de 4 millones si se amplía a todo el sector social español y no solamente al tercer sector de acción social.

'Somos nadie'

A raíz de los resultados de este informe, la Fundación Botín y la Plataforma del Sector Social invitan a todas las oenegés a unirse y lanzar una campaña para visibilizar el papel que su actividad juega en la generación de desarrollo social de nuestro país.

Con Somos nadie, que se lanza hoy 12 de noviembre, se aspira a amplificar el mensaje de las asociaciones y conectar con nuevos públicos, y hacen un llamamiento expreso a los medios de comunicación para que se sumen a este esfuerzo colectivo.