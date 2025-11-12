Fundación Verisure impulsa 'Desoledad', un proyecto para prevenir la soledad no deseada en las personas mayores

Fundación Verisure, la entidad corporativa de Securitas Direct y del grupo Verisure en España, ha presentado 'Desoledad', una iniciativa destinada a comprender, visibilizar y mitigar la soledad no deseada en las personas mayores.

El proyecto se enmarca en el compromiso de la fundación con los colectivos vulnerables y busca activar soluciones innovadoras ante un fenómeno que afecta ya a uno de cada tres mayores en España, un país que en 2030 tendrá más de una cuarta parte de su población por encima de los 65 años.

Según el informe presentado, la soledad no deseada en los mayores no es un fenómeno homogéneo, sino que puede manifestarse de manera física, emocional, relacional o colectiva.

Y es que, indican, dentro del envejecimiento poblacional, identifican la jubilación como la ruptura de identidad. Pero no es el único factor involucrado. A esto añaden la brecha digital, la ruralidad o la crisis de los cuidados como algunos de los hechos que intensifican la vulnerabilidad de este grupo.

En ese sentido, 'Desoledad' se concibe como un espacio estable de investigación, diálogo y acción, con vocación de convertirse en motor de innovación. Porque, tal y como defienden sus impulsores, la prevención es la clave para evitar la cronificación del aislamiento.

Por ello, el informe propone una estrategia basada en tres pilares: la sensibilización social, la detección proactiva y la comunicación estratégica. Pues, dicen, su objetivo no es otro que transformar la mirada hacia las personas mayores, fomentando su protagonismo y generando conciencia colectiva.

Evento Desoledad Fundacion Verisure. Cedida

El documento destaca, además, la importancia de diseñar espacios públicos accesibles, promover la participación social y desarrollar modelos de convivencia que eviten el aislamiento estructural.

Entre las acciones de mitigación, se plantean tres enfoques innovadores: el acompañamiento emocional con propósito, las actividades de sociabilización adaptadas a cada individuo y el uso de tecnología "con sentido", que sirva de puente sin sustituir el vínculo humano.

Durante la presentación, Teresa Cabezón Rodríguez, responsable de Fundación Verisure, no quiso perder la oportunidad de subrayar que a través de 'Desoledad' buscan que "el conocimiento se transforme en compromiso y el compromiso en soluciones compartidas". Motivo por el que, en los próximos meses, la fundación constituirá un Comité de Expertos para desarrollar nuevas propuestas sostenibles y colaborativas.

El acto incluyó la mesa redonda 'Prevenir más para mitigar menos: cómo actuar ante la soledad no deseada en personas mayores', moderada por Marta González-Moro, CEO de 21gramos. En ella participaron Albert Quiles, Benigno Lacort, Paula Oviedo y Manuela Lucio, quienes coincidieron en la necesidad de situar a las personas mayores en el centro de las políticas y estrategias de acompañamiento.

"Cuando escuchamos de verdad, damos protagonismo a las personas mayores", señalaba Quiles. Y, de la mano de una reflexión de González-Moro, daban cierre al encuentro: "Desoledad es pasar del aislamiento al vínculo, del silencio a la comunidad".