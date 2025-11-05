Un grupo de cuidadoras visita la exposición inmersiva del CaixaForum de Barcelona: "Nos devuelve las ganas de bailar"

Dos de los participantes en la actividad admiran una de las experiencias inmersivas de 'Somos Naturaleza'. Cedida Fundación 'la Caixa'

"Quería extender los brazos y unirme a volar con los pájaros". "Es muy impactante, se vive de una manera muy intensa". "Te hace sentir muchas cosas". "A mí me han entrado ganas de bailar". Estas son algunas de las reacciones de un grupo de personas —en su mayoría mujeres de más de 60 años— a la exposición inmersiva SomosNaturaleza que se puede visitar en el CaixaForum de Barcelona.

A todas ellas las unen dos cosas. La primera, que forman parte de la Escuela de Cuidadores, una iniciativa del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación 'la Caixa' que hasta ahora ha ofrecido formación y acompañamiento a casi 10.000 personas que cuidan a familiares.

La segunda, que la experiencia, como parte de Cultura para Todos, les ha dado ganas de bailar. "Si nos relajáramos y perdiéramos la vergüenza, seguro que nos moveríamos al ritmo de la música, como una hoja que se mueve con el viento", explica una de las visitantes, cuidadora de su madre.

Con esta actividad, Fundación 'la Caixa' quiere recordarle a las personas que cuidan que la cultura no es un lujo, sino un derecho. Y es que, insisten desde la entidad, esta experiencia les regala algo que el día a día les niega: una pausa, perspectiva y la certeza de que no están solas.

"En la Escuela de Cuidadores intentamos promover la toma de conciencia de que pueden, puntualmente, dar un paso atrás en las tareas de cuidado y dedicarse un tiempo a ellas mismas, ya sea con los talleres en los que impartimos formación, con los grupos de soporte o con actividades como la de hoy, en las que intentamos acercar la cultura como un derecho y no como un lujo", defiende Marta Gutiérrez, psicóloga y docente de la Escuela de Cuidadores que acompaña al grupo.

Una de las participantes en la actividad admira una de las experiencias inmersivas de 'Somos Naturaleza'. Cedida Fundación 'la Caixa'

Eso es, precisamente, lo que hacen en el CaixaForum: dar un paso atrás para respirar y disfrutar del arte y de una naturaleza simulada que les lleva de golpe a la real: una de las asistentes reconoce que la imagen de un lobo la teletransportó. "Giré la cabeza y ahí estaba, enorme. Sentí como si me mirase unos segundos y desapareció. Esa mirada me ha hecho pensar en cómo nos cuidamos entre nosotros, esa interdependencia del lobo con su entorno y del ser humano con la biosfera", admite.

Otra de ellas sintió lo mismo al ver a una ballena con su cría. Pero las impresiones sobre la exposición son tan variadas como el propio grupo. Una de las participantes asegura que "dan ganas de descalzarse y andar por encima del agua" al ver una imagen del mar. "Parece que estás ahí de verdad".

"A mí me hace pensar en la necesidad de cambiar la perspectiva y tomar distancia respecto al día a día, salir de esa visión de túnel a la que estamos acostumbrados", dice otra de las cuidadoras. Otra de las asistentes, asiente: "Nos recuerda que todos somos materia, estamos hechos de lo mismo".

Cultura y bienestar

Esta actividad se enmarca en Cultura para Todos, una iniciativa en la que se trabaja desde hace varios años para eliminar barreras y facilitar el acceso a la cultura a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad: desde grupos de duelo de adolescentes hasta personas mayores en situación de soledad, pasando por personas en proceso de inserción laboral, madres solteras con menores en situación de pobreza, personas en la fase final de su vida o, como en este caso, cuidadoras no profesionales.

El grupo de personas cuidadores durante la visita. Cedida Fundación 'la Caixa'

Por eso, la visita a Somos Naturaleza no es una actividad aislada. Según explican desde Fundación 'la Caixa', forma parte de un trabajo sistemático y meticuloso que Cultura para Todos desarrolla de manera transversal con los programas sociales de la entidad. Su objetivo no es otro que poner todos los recursos culturales y educativos de la institución al servicio de quienes más lo necesitan para generar experiencias que contribuyan a mejorar su sensación de bienestar.

Según varios estudios del Observatorio Social de la Fundación 'la Caixa', la participación cultural aumenta la creatividad, mejora la salud, favorece el crecimiento personal y contribuye a la construcción de sociedades más plurales, reflexivas e inclusivas. En el ámbito individual, nos hace más felices y refuerza el capital social.

Por eso, desde la entidad concluyen que "para colectivos vulnerables como el de las personas cuidadoras —que dedican 24 horas al día y siete días a la semana a estar pendientes de otro ser humano—, estas experiencias culturales no son un entretenimiento, sino una necesidad vital. Uno de los pocos momentos de autocuidado".