Los Premios BMW de pintura se convierten en el motor del arte y la solidaridad: más de un millón de euros donados en 40 años

El Teatro Real se vistió en la noche del 3 de noviembre de arte y solidaridad durante la 40ª edición del Premio BMW de Pintura. Cuatro décadas después de su nacimiento, este galardón se ha convertido, como dicen sus organizadores, en "una cita que une a distintas generaciones en torno a la cultura, la solidaridad y el talento español".

Y es que, en todos estos años, tal y como aseguran desde la compañía automovilística, se ha celebrado la solidaridad del galardón con donaciones anuales que ya superan el millón de euros.

En concreto, explican, han venido colaborando con la oenegé de Irene de Grecia, Mundo en Armonía, a través de la cual se ha apoyado a las víctimas del volcán de La Palma o del terremoto de Marruecos o Cruz Roja.

Asimismo, el pasado año, por ejemplo, apoyaron con 500.000 euros destinados al banco de alimentos dirigido a los damnificados por la dana.

Este 2025 se realizó una nueva donación al banco de alimentos, que se destina a menores de 12 años. Pues en España hay cerca de un millón de personas que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, y que un 30% de ellas son menores.

Y es que, como explican desde la empresa, estos galardones —como la propia entrega de premios— son toda "una celebración del poder del arte para emocionar y unir", según BMW.

La gala

Presidida por la reina Sofía y conducida por Álex González y Alaska, el lema de la gala fue un homenaje a la cultura española.

Desde el escenario, Álex González recordó que "la cultura no es un lujo, es una necesidad. Es el alma de un pueblo, lo que nos une cuando todo parece dividirnos".

Alaska, por su parte, evocó la energía de la Movida, surgida en el momento en que también nació el Premio BMW de pintura, y destacó a la vitalidad cultural de nuestro país: "La cultura es nuestra revolución más bella. Nos enseña a mirar hacia adelante sin miedo y a celebrar la diferencia".

La gala ofreció un espectáculo musical con la participación de la Orquesta Sinfónica RTVE, dirigida por Salvador Vázquez, junto al Dúo del Valle, Antonio Najarro y José Mercé, que realizó un recorrido emocional por la creación española de las últimas cuatro décadas, desde Falla hasta Manuel Alejandro, que culminó con una interpretación de Se nos rompió el amor de Mercé en homenaje a Rocío Jurado.

Durante la velada, el presidente mundial del Grupo BMW, Oliver Zipse, subrayó el papel de la cultura como motor de desarrollo social y como elemento esencial para construir puentes entre personas, generaciones y comunidades.

Por su parte, el presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, Manuel Terroba, afirmó que "cuarenta años sosteniendo un compromiso no es casualidad: es la demostración de que arte, innovación y sociedad pueden y deben avanzar de la mano".

La galardonada

En esta edición, la artista navarra Amaya Suberviola se alzó con el Premio BMW de Pintura por su obra ST25061. El madrileño Chino Moya fue galardonado en la categoría de Arte Digital por Metapope.

Sus obras, junto con las de los finalistas, formarán parte de la exposición del 40º Premio BMW de Pintura, que se podrá visitar en el Centro Conde Duque de Madrid del 20 de noviembre de 2025 a finales de enero de 2026.