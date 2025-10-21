El Comité de Emergencia Español reúne a ONG, empresas y medios para reflexionar sobre el futuro de la cooperación

El Comité de Emergencia Español ha celebrado hoy su encuentro anual. Comité de Emergencia Español

Los conflictos armados, las crisis alimentarias y los desastres naturales agravados por el cambio climático se han convertido en el contexto que ha marcado hoy la celebración del encuentro anual del Comité de Emergencia Español.

La jornada, desarrollada en la sede de Acción contra el Hambre, ha reunido a representantes de oenegés, empresas, administraciones públicas y medios de comunicación para analizar las alianzas que hacen posible responder de forma eficaz a las emergencias humanitarias.

El evento, conducido por la periodista Patricia Rodríguez, ha contado con la participación de algunas de las principales organizaciones que forman parte del sistema humanitario español.

Entre todos ellos, ha sido la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira, la encargada de abrir el acto con un balance de las actuaciones del curso 2024; un año marcado por guerras y desastres naturales.

Y es que, tal y como explicó, la entidad ha respondido "a varias crisis graves, como la hambruna en Gaza, la violencia en Líbano y las inundaciones en la Comunidad Valenciana".

Frente a este contexto, mencionaba Barbiera, se encargan de lanzar campañas urgentes y movilizar recursos "gracias al apoyo de los medios de comunicación, empresas y ciudadanía".

En concreto, desde su creación en 2017, el Comité ha recaudado más de 3,6 millones de euros, destinados a emergencias en distintos puntos del planeta.

Con estos fondos, más de 72.000 personas han recibido bienes de primera necesidad y refugio, 65.000 han tenido acceso a agua potable o saneamiento y más de 10.000 niños y niñas han sido beneficiarios de programas de apoyo educativo.

Tiempos inciertos

La primera mesa redonda del encuentro se centró en los desafíos de la financiación humanitaria. En ella participaron representantes de las oenegés que integran el Comité: Pedro Puig (Aldeas Infantiles SOS), Rafael de Prado (Acción contra el Hambre), Pilar Orenes (EDUCO), Nicolás Dotta (Médicos del Mundo), Franc Cortada (Oxfam Intermón), David del Campo (Plan International) y Javier Ruiz, presidente del Comité y director general de World Vision, que actuó como moderador.

Los ponentes coincidieron en que el sistema humanitario atraviesa una crisis de sostenibilidad sin precedentes. Según el Global Humanitarian Overview 2025 de la ONU, 305 millones de personas necesitan ayuda urgente, de las cuales 190 millones se encuentran en riesgo vital.

Mesa redonda sobre la financiación humanitaria en un contexto incierto. Comité de Emergencia Español

El llamamiento global asciende a 47.400 millones de dólares, pero menos de un tercio ha sido financiado. En 2024 solo se cubrió el 43% de lo solicitado y las contribuciones de 2025 han caído un 20%.

A ello se suman los recortes masivos de la agencia estadounidense USAID, que han afectado a programas internacionales clave.

Ante este escenario, los representantes de las oenegés subrayaron la necesidad de evolucionar hacia un modelo de financiación más justo, local, digital, ético y sostenible, que garantice la continuidad de la ayuda.

El sistema del propio Comité de Emergencia Español fue destacado como un ejemplo de cooperación eficaz, capaz de canalizar la solidaridad ciudadana y empresarial en momentos críticos.

Los nuevos desafíos

El encuentro continuó con un diálogo entre Lucía Prieto, directora de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la periodista Patricia Rodríguez Blanco. La conversación abordó el papel de la cooperación española frente a las nuevas dinámicas globales.

Diálogo con la AECID: La cooperación española ante los nuevos desafíos. Comité de Emergencia Español

Prieto aprovechó para destacar la creciente exigencia social por la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la ayuda: "La sociedad de hoy es más consciente de cómo llega la ayuda a los contextos vulnerables y del impacto que se consigue desde las organizaciones. La clave para el futuro tiene que ser contar mejor cómo impacta la ayuda en una persona, en contextos como el de Sudán".

La directora de AECID subrayó la importancia de reforzar la comunicación como herramienta de legitimación pública y de acercar las políticas de cooperación a la ciudadanía.

Aliados de la solidaridad

La jornada se cerró con una mesa redonda dedicada al papel de los medios de comunicación en la construcción de una cultura solidaria.

Moderada por Javier Díaz, director de cuentas de Atrevia, contó con la participación de Mariana Ramonell (Vocento), Beatriz Ledesma (PRISA), Beatriz Pacho Velázquez (RTVE), Susana Gato García (Atresmedia) y Marcos González (Corresponsables).

Los representantes de los grupos mediáticos analizaron cómo la comunicación humanitaria se ha integrado progresivamente en las estrategias de sostenibilidad de sus empresas.

Mesa redonda “Medios de comunicación, Tercer Sector y Ayuda Humanitaria”. Comité de Emergencia Español

Coincidieron en que los medios, a través de sus contenidos y campañas, desempeñan un papel decisivo en la sensibilización social y en la movilización de recursos durante las emergencias.

Durante el debate, se puso en valor el modelo colaborativo impulsado por el Comité de Emergencia Español, en el que medios, ONG y ciudadanía trabajan de manera coordinada para sostener la respuesta ante las crisis.

Los participantes coincidieron en que este sistema ha permitido fortalecer la confianza pública y hacer más visible el impacto de la ayuda humanitaria.

Compromiso compartido

El cierre de la jornada corrió a cargo de Manuel Sánchez-Montero, director general de Acción contra el Hambre, quien destacó la necesidad de una acción colectiva frente a los desafíos actuales.

"El sector humanitario necesita de una acción colectiva, no solamente de las ONG, sino también de los medios de comunicación, las empresas y otros sectores a los que es más difícil llegar. Es una estrategia que requiere financiación y compromiso, pero también la capacidad de movilizar a la sociedad", mencionaba.

Con esta reflexión, el encuentro anual del Comité de Emergencia Español concluyó reivindicando la fuerza de las alianzas como motor de la respuesta humanitaria.