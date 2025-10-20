La Fundación Mutua Madrileña vuelve a premiar la creatividad juvenil para concienciar contra la violencia de género

La Fundación Mutua Madrileña ha convocado la undécima edición de su Concurso Nacional por la Igualdad y contra la Violencia de Género, bajo el lema 'Nos duele a todos'.

Se trata de una iniciativa dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional que busca promover la reflexión y la sensibilización sobre esta problemática desde las aulas.

El certamen, que se ha consolidado como una de las principales convocatorias educativas de ámbito nacional en materia de igualdad, premiará la creatividad de los jóvenes en cualquier formato digital, ya sea vídeo, audio, imagen o presentación animada.

El objetivo es fomentar una mirada crítica ante las conductas y relaciones poco saludables que pueden derivar en situaciones de violencia de género.

Los alumnos podrán participar de forma individual o en grupo, registrándose a través de la página web oficial del certamen hasta el 16 de marzo de 2026. La iniciativa se dirige a jóvenes mayores de 14 años y pone el acento en la idea creativa, más allá del formato empleado.

Sensibilización desde la escuela

Según la Fundación Mutua Madrileña, el concurso pretende identificar, prevenir y concienciar sobre la violencia de género desde etapas tempranas, involucrando tanto al alumnado como al profesorado.

'Nos duele a todos' busca fomentar el debate y la reflexión en el entorno educativo, generando espacios de diálogo en los que los jóvenes aprendan a reconocer y rechazar actitudes machistas o de control dentro de sus relaciones personales.

En esta línea, la fundación subraya la importancia de la educación como herramienta de prevención. El estudio Violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito digital, elaborado en 2024 por la propia organización en colaboración con la Guardia Civil, reveló que entre los 13 y los 21 años se concentran la mayoría de las situaciones de violencia sexual digital, lo que refuerza la necesidad de actuar en el entorno escolar.

'Nos duele a todos', cartel XI edición. Fundación Mutua Madrileña

Además de incentivar la participación de los jóvenes, el certamen reconocerá la implicación del profesorado, que desempeña un papel clave en la promoción de valores de respeto e igualdad en las aulas.

Para ello, los docentes contarán con material didáctico específico que les ayudará a trabajar el tema en clase y acompañar a sus alumnos en el proceso creativo.

Premios y categorías

El concurso 'Nos duele a todos' repartirá más de 10.000 euros en premios, distribuidos en primer, segundo y tercer premio, además de dos categorías especiales.

La Campaña Más Popular reconocerá la pieza más votada por el público, mientras que la Categoría 'Tolerancia Cero' permitirá la difusión del trabajo ganador en los canales de Atresmedia, dando visibilidad a las ideas de los jóvenes en un entorno de gran alcance.

Como novedad en esta edición, Fundación Mutua otorgará un iPad Air al profesor o profesora que apadrine más trabajos, en reconocimiento a su implicación y esfuerzo en la motivación de los estudiantes para participar. Y es que cada proyecto podrá ir vinculado a un docente, que actuará como guía en el proceso creativo y de reflexión.

El jurado del certamen estará formado por personalidades vinculadas a la igualdad y la lucha contra la violencia de género, así como por expertos en comunicación y publicidad, quienes valorarán la originalidad, la capacidad de sensibilización y el impacto del mensaje de cada propuesta.

En la edición anterior, los primeros premios recayeron en el vídeo 'No apartes la mirada', presentado por Hugo Camúñez, del IES Lope de Vega de Madrid, y en el trabajo 'Pide ayuda', elaborado por los alumnos María Trelles y Cristian Muñoz, del Colegio Severo Ochoa de Murcia.

Ambas piezas fueron reconocidas por su fuerza narrativa y su capacidad para transmitir un mensaje claro de rechazo a la violencia machista.

Contra la violencia de género

Desde 2012, la Fundación Mutua Madrileña ha desarrollado una línea de actuación prioritaria contra la violencia de género, integrada en su programa de acción social.

Su trabajo se orienta en un doble sentido. Por un lado, apoyando a ONG que ofrecen asistencia a mujeres víctimas y a sus hijos; y por otro, impulsando campañas de sensibilización destinadas a toda la sociedad.

Estas iniciativas buscan no solo denunciar la violencia de género, sino también fomentar el aislamiento social del maltratador y promover relaciones basadas en la igualdad y el respeto.

Con la nueva edición del concurso 'Nos duele a todos', la fundación reafirma su compromiso con la educación en valores y con el papel activo de los jóvenes en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

A través de la creatividad, el arte y la reflexión, se espera que las nuevas generaciones sigan alzando la voz contra una violencia que, como recuerda el lema del certamen, 'nos duele a todos'.