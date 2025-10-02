Se abre la convocatoria del IV Premio Iberoamericano 'Innovación y ODS en los centros educativos'

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España han presentado la cuarta edición del Premio Iberoamericano 'Innovación y ODS en los centros educativos'.

Esta iniciativa busca reconocer los proyectos más destacados en materia de innovación educativa vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

El anuncio de la convocatoria coincide con la proximidad del Día Mundial de las y los Docentes, que se celebra el próximo 5 de octubre, y pone en valor el papel central de los centros escolares como espacios de transformación y concienciación social en el ámbito iberoamericano.

El premio, que se celebra por cuarto año consecutivo, tiene como propósito destacar el esfuerzo de las instituciones educativas en la promoción de los ODS dentro de las aulas, incentivando metodologías creativas que vinculen el aprendizaje con los retos globales.

Según la OEI, el galardón busca "impulsar una cultura educativa innovadora y sostenible, que involucre a las comunidades escolares en la construcción de un futuro más justo y equitativo".

Podrán postularse centros educativos de todos los niveles, desde educación infantil hasta educación técnico profesional, además de programas destinados a personas jóvenes y adultas.

La convocatoria está abierta a instituciones de los 21 países miembros de la OEI: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

Plazos y requisitos

Quienes lo deseen, se podrán suscribir hasta el 1 de diciembre de 2025, y los proyectos presentados deberán haber sido ejecutados hasta el 31 de agosto del mismo año. Las solicitudes se deberán formalizar a través del formulario habilitado por las instituciones convocantes.

En esta edición, el jurado —integrado por especialistas en innovación educativa y representantes de la OEI y el Ministerio de Educación de España— evaluará aspectos como la relevancia e innovación de las propuestas, la participación activa de la comunidad escolar, la sostenibilidad del proyecto y su impacto educativo y social.

La comisión evaluadora tendrá además la facultad de conceder menciones especiales a iniciativas que, aun sin obtener los premios principales, destaquen por su valor pedagógico o su impacto en la comunidad.

Galardones

El reconocimiento estará distribuido en tres premiados. La iniciativa considerada más relevante recibirá 10.000 euros, mientras que los dos proyectos finalistas serán galardonados con 5.000 euros cada uno.

Los fondos estarán destinados a reforzar, ampliar o dar continuidad a las propuestas educativas presentadas.

Además de los premios económicos, los ganadores serán invitados a participar en un acto de reconocimiento oficial que tendrá lugar a comienzos de 2026 en la sede de la Secretaría General de la OEI en Madrid, España.

El evento permitirá compartir experiencias entre las instituciones galardonadas y visibilizar las buenas prácticas educativas desarrolladas en el espacio iberoamericano.

Los premios

Desde su creación, el Premio Iberoamericano 'Innovación y ODS en los centros educativos' se ha consolidado como un referente en la región para destacar la importancia de la Agenda 2030 en el ámbito pedagógico.

La OEI y el Ministerio de Educación subrayan que el objetivo es dar protagonismo a los centros escolares como agentes de cambio, capaces de trasladar los valores de sostenibilidad, igualdad y ciudadanía global al entorno local.

Con esta convocatoria, la OEI y el Ministerio de Educación de España invitan a los centros de toda la región a presentar proyectos que no solo mejoren la calidad educativa, sino que también promuevan la conciencia social y ambiental entre estudiantes, docentes y comunidades.

La ceremonia de premiación prevista para 2026 servirá, además, como un espacio para visibilizar las iniciativas más innovadoras y replicables en otros contextos, con la intención de extender el impacto más allá de las instituciones premiadas.