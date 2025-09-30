Así será el festival que celebra la diversidad iberoamericana en Madrid: música, baile y teatro en las calles de la capital

Este viernes 3 de octubre, Casa de América de Madrid dará el pistoletazo de salida de la última edición del Festival Celebremos Iberoamérica, CIB Fest 2025.

En su tercera edición, este evento organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) contará con la actuación de artistas como Vanessa Cera (Colombia), Pahola Crowley (Costa Rica) o la Orquesta Sinfónica Victoriano López (Honduras).

Más de una veintena de actividades llenarán las calles de la capital gracias a esta alianza de la OEI con el programa de dinamización cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, 21 DISTRITOS, las embajadas de los países iberoamericanos en España y Casa de América.

La fiesta de Iberoamérica se alargará hasta el 25 de octubre. Y es que tras el éxito de sus ediciones anteriores de 2019 y 2022, el festival regresa con una programación de carácter multicultural y diversa que incluye conciertos, talleres, charlas y presentaciones artísticas. Así, este evento se quiere consolidar como un espacio de encuentro y diálogo entre culturas.

Este año, el festival pone especial énfasis en la música iberoamericana como hilo conductor, con la celebración de una docena de conciertos, destacando artistas como Vanessa Cera (Colombia), Los Choros de Madrid (Brasil), Pahola Crowley (Costa Rica), la Orquesta Sinfónica Victoriano López (Honduras), Cheo Hurtado (Venezuela) o el Coro Iberoamericano de Madrid, entre otros.

Las actividades, todas ellas gratuitas, tendrán lugar en distintos espacios de la ciudad, como los centros culturales de los distritos de la Latina, Puente de Vallecas, Centro, Retiro, Salamanca y Arganzuela.

La idea de este despliegue es descentralizar la oferta cultural, ampliar audiencias y llegar a nuevos públicos.

Además, el CIBFest 2025 invita a reflexionar sobre el papel de la cultura como motor para el desarrollo sostenible de las ciudades y el bienestar de sus ciudadanos, a través de encuentros y actividades participativas que estarán abiertas al público.