Cabo Verde, epicentro del español y el portugués: la cumbre sobre estas lenguas llega por primera vez a África

Los próximos 11 y 12 de noviembre, la ciudad de Praia (Cabo Verde) acogerá la IV Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española (CILPE), impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Celebrado por primera vez en África, el debate de las jornadas se centrará en la geopolítica de las lenguas, la movilidad académica, la educación intercultural y el desarrollo de políticas sobre derechos y ciudadanía en el continente y en Iberoamérica.

Praia se convertirá en sede de un encuentro que ha pasado ya por Lisboa (2019), Brasilia (2022) y Asunción (2023). Esta vez, CILPE llevará como estandarte el lema Multilingüismo, interculturalidad, ciudadanía.

Este año, la iniciativa contará con el apoyo institucional del Gobierno del país africano, en asociación con la Universidad de Cabo Verde y el Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa (IILP) de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

El lanzamiento oficial de esta cita tuvo lugar el pasado martes 23 de septiembre en la sede de la Universidad de Cabo Verde. En él participó Ana Paula Laborinho, directora general de Multilingüismo de la OEI, y José Arlindo Fernandes Barreto, rector de la Universidad de Cabo Verde.

También estuvieron presentes Joao Neves, director del Instituto Internacional de Lengua Portuguesa, y Martín Lorenzo, director general del Gabinete del Secretario General de la OEI.

Fernandes Barreto comentó que "Cabo Verde es tierra de multiculturalidad y de ciudadanía, tal como afirma el lema de la conferencia este año".

A lo que Laborinho añadió que "hoy en día las lenguas también tienen sus combates a nivel de ciencia, de tecnología, y de geopolítica, por eso esta conferencia además de especialistas también contará con la presencia de hacedores de políticas lingüísticas, lo que es fundamental para el crecimiento y la cooperación de ambas lenguas".

La firma del acuerdo. Cedida

"CILPE es una gran oportunidad para desarrollar nuevas redes, nuevas vías de cooperación entre ambas lenguas, como es el caso de esta edición que ha abierto la puerta a los países africanos de lengua portuguesa", destacó Neves.

Por su parte, Lorenzo destacó el poder de trabajo conjunto que representa la consolidación de esta conferencia: "Poder traer por primera vez a África esta conferencia es una prueba del resultado de una cooperación que sucede".

Durante el evento, la OEI y la Universidad de Cabo Verde firmaron un protocolo de cooperación para regular las actividades que tendrán lugar en esta alma mater caboverdiana durante la CILPE.