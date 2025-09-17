Transformación tecnológica, IA y urgencia climática y social: más de 350 expertos se reúnen en Madrid en ESG Spain 2025

El espacio Domo 360 de Madrid acogió el pasado martes 16 de septiembre la nueva edición del foro ESG Spain 2025: Corporate Sustainability Forum, organizado por Forética. Tras 13 ediciones, se ha consolidado como el encuentro empresarial de referencia en materia de sostenibilidad en España.

El evento reunió a más de 350 asistentes, entre referentes nacionales e internacionales en sostenibilidad, directivos empresariales y representantes de la administración pública.

Los temas centrales que protagonizaron las jornadas fueron la geopolítica y su impacto en la acción empresarial, la gobernanza en tiempos de incertidumbre, la transformación tecnológica y la inteligencia artificial como palancas de sostenibilidad, y la urgencia climática y social en el centro de las estrategias corporativas.

Germán Granda, director general de Forética, destacó que "en el contexto de incertidumbre geopolítica, climática y social, la sostenibilidad se convierte en una estrategia clave para garantizar futuro y competitividad".

Por su parte, Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España, subrayó la importancia de la gobernanza. Y señaló que "el Consejo de Administración es el responsable último de integrar la estrategia general de los riesgos derivados del cambio climático y deterioro medioambiental según su materialidad".

Rafael García, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, explicó que la región trabaja en "un modelo que combina desarrollo económico con sostenibilidad, con la mitad de su territorio protegido y medidas para mejorar la calidad del aire y avanzar en descarbonización y movilidad eléctrica".

El foro contó con la participación de destacadas personalidades internacionales como Kate Frisby, analista legal de la Comisión Europea; Alessandra Fajardo, directora de Sostenibilidad del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible; Gefei Yin, fundador de GoldenBee; y Filippo Veglio, Head of Social & Environmental Sustainability de la UEFA, entre otros expertos de organizaciones como la European Climate Foundation, la Organización Meteorológica Mundial y representantes de la COP30.

En el ámbito empresarial español, participaron altos directivos de compañías como Atresmedia, CaixaBank, Ecoembes, ENGIE, Osapiens, Iberostar, Sanitas y Transcendent, quienes compartieron sus experiencias sobre cómo están integrando la sostenibilidad en sus modelos de negocio y acelerando la transición energética y climática.

Los temas más analizados en el foro incluyeron el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo sostenible, el impacto de la innovación tecnológica en la trazabilidad y la transparencia, y la necesidad de construir ciudades más saludables y equitativas a través de la colaboración público-privada.

El evento fue clausurado por Antonio Budia, presidente de la Junta Directiva de Forética, y contó con el prestigio de tener a Su Majestad el Rey Felipe VI presidiendo el Comité de Honor de esta 13ª edición, integrado por los presidentes y los CEO del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible junto a altos representantes institucionales.