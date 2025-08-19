Emily, el asistente virtual pionero en España que vela por la salud pélvica de las jugadoras de la Selección Española

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha culminado con éxito la primera fase de desarrollo de Emily, un innovador chatbot conversacional diseñado específicamente para el cuidado de la salud pélvica de mujeres deportistas.

Este proyecto pionero, desarrollado en colaboración con la Real Federación Española de Rugby (RFER), se posiciona como la primera herramienta digital de estas características a nivel nacional e internacional.

El proyecto de investigación, que lleva por título Desarrollo e implementación de un agente conversacional virtual (chatbot) para el apoyo a las deportistas en el cuidado de la salud pélvica, se enmarca dentro del programa de ayudas del Consejo Superior de Deportes a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos.

El chatbot ha sido bautizado como Emily en honor a Emily Valentine, la primera mujer que jugó al rugby en 1887, estableciendo así un vínculo simbólico entre la historia del rugby femenino y la innovación tecnológica aplicada al deporte.

La investigación está dirigida por la Dra. Elena Sonsoles Rodríguez López y el Dr. David Martín Moncunill, ambos profesores e investigadores de la UCJC.

Según explica la Dra. Rodríguez, coordinadora del proyecto, "Emily es un chatbot conversacional que combina ciencia, respeto y cercanía. Ha sido desarrollado junto a un equipo multidisciplinar especializado en salud pélvica, psicología y comunicación sanitaria para ofrecer a las jugadoras un entorno seguro donde plantear dudas, normalizar la conversación sobre la salud íntima y recibir recomendaciones personalizadas".

Tecnología accesible

Esta herramienta virtual ofrece información personalizada y científicamente contrastada sobre el cuidado de la salud pélvica. Estará disponible a través de una plataforma digital accesible desde cualquier dispositivo y ha sido evaluada mediante pruebas de usabilidad y validación científica durante todo su proceso de desarrollo.

Durante su periodo de investigación, el proyecto ha alcanzado un nivel de madurez tecnológica TRL4, lo que significa que está preparado para ser probado en un entorno controlado, cumpliendo todos los objetivos planteados.

Emily cuenta con contenidos multimedia específicos y un plan de entrenamiento multinivel que permite a las deportistas trabajar su suelo pélvico desde una perspectiva cercana y sin tabúes. Las jugadoras de la Selección Española de Rugby han sido las primeras beneficiarias de esta herramienta innovadora.

Presentación oficial

El 9 de junio de 2025, Emily fue presentada oficialmente a las jugadoras de la Selección Española de Rugby durante la jornada "Chatbot Day". Tras esta primera fase exitosa, el gran desafío es su expansión.

Como señala la Dra. Rodríguez: "En los próximos meses, nos centraremos en difundir Emily entre las jugadoras, integrándola en su día a día para que puedan activarse y fortalecer su suelo pélvico de forma preventiva. Asimismo, trabajaremos en mejoras técnicas y validaciones adicionales que permitirán su futura escalabilidad a otros deportes y contextos".

Francisco López Muñoz, vicerrector de Investigación y Ciencia de la UCJC, ha destacado que "en la UCJC creemos que la innovación aplicada debe contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Este proyecto no solo visibiliza una necesidad muchas veces silenciada en el deporte femenino, sino que ofrece una solución tecnológica concreta y replicable".