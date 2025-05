APRAMP lleva una exposición de trajes cosidos por supervivientes de trata al Congreso de los Diputados

Desde el 13 de mayo y hasta el 15 de junio, el Congreso de los Diputados acogerá una exposición que, de la mano de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), busca concienciar a los representantes en las Cortes sobre la situación de las víctimas de trata y explotación sexual en nuestro país.

La muestra, titulada La voz de las supervivientes a través de Puntadas de Dignidad, recoge la historia de nueve supervivientes de trata en España. A través de trajes confeccionados por ellas mismas durante su proceso de recuperación, relatan sus propios testimonios. Demuestran, así, su capacidad de resiliencia y el trabajo realizado de la mano de APRAMP.

Las nueve quieren dar voz y visibilizar a las miles de víctimas y supervivientes de la trata y, en especial, a todas aquellas que sobreviven en silencio. Este proyecto, explican desde la propia asociación, "pone de manifiesto la realidad cruel que hay detrás del delito de trata y el espíritu de superación de las supervivientes".

Las piezas, recuerdan desde APRAMP en un comunicado, reflejan "la fuerza, la dignidad y la creatividad de sus autoras". Todas ellas realizaron un itinerario individualizado en la entidad y fueron formadas en su Escuela de Moda. De esta manera, alcanzaron plena autonomía y libertad.

Hoy, todas ellas forman parte del equipo de profesionales de la asociación, que ayudan a otras mujeres a salir de esta situación de explotación y vulnerabilidad. Esta exposición amplifica la voz de las supervivientes y destaca la necesidad y la importancia de brindar una atención integral y especializada, desde la detección hasta la inserción sociolaboral, para la recuperación de las víctimas.

El acto de inauguración de la exposición se produjo en la mañana del 13 de mayo en el Congreso de los Diputados. Fue la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, la encargada de dar el pistoletazo de salida a la exhibición. Y lo hizo acompañada de Rocío Mora, directora ejecutiva de APRAMP, y Paula, superviviente de trata y agente social de la asociación.

Grande-Marlaska observa las confecciones junto al resto de representantes políticos. Cedida APRAMP

Armengol, en su discurso, señaló que "no seremos una democracia plena hasta que no pongamos remedio a esta brutalidad. Desde los poderes públicos debemos actuar con firmeza y con determinación, pero también con respeto, con escucha, con empatía, con honestidad y con valentía".

Por su parte, Mora se dirigió a los representantes políticos: "No podemos seguir si no hay un apoyo, si no hay unanimidad. Pido acuerdos. Pido prevención, persecución del delito, protección y partenariado. Todo suma. Si no estamos juntos, quien gana es quien explota, quien esclaviza, quien saca el máximo rendimiento de esta explotación".

La intervención más emotiva fue la de Paula, superviviente de trata y hoy agente social en APRAMP, quien compartió su historia ante los diputados, los representantes institucionales y las entidades sociales presentes. "Durante mucho tiempo pensé que no tenía voz. Y hoy estoy aquí, gracias a APRAMP y a la fuerza que descubrí en mí misma. Cosí mi primera prenda sin saber que estaba empezando a reconstruir mi vida", dijo.

El acto contó con la presencia de otras autoridades, entre ellas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, miembros de la Mesa del Congreso, así como diputadas y diputados de diferentes formaciones políticas.