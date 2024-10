Los jóvenes se demuestran su compromiso contra el problema de la violencia de género en España

Según un estudio de Ipsos, la mitad de los jóvenes consideran que las leyes de igualdad discriminan al hombre. Parece que con cosas como la aprobación de la primera ley europea contra la violencia de género comunitaria es ir demasiado lejos. Pero para demostrar que también están concienciados, 640 estudiantes de 120 centros han demostrado que cada agresión hace que tenga sentido el premio de la Fundación Mutua Madrileña Nos duele a todos.

Estos premios han reconocido las mejores ideas y creatividades de los estudiantes a favor de la igualdad y contra la violencia de género en cualquier soporte de comunicación. Este año, han sido vídeos que se acercan a la temática desde diferentes ángulos, ayudando a buscar soluciones desde el punto de vista de los mismos jóvenes.

Ha habido dos categorías; una dedicada a los estudiantes de enseñanza media y la segunda a la enseñanza superior. En la primera categoría, el premiado ha sido la producción No apartes la mirada, dirigido a familiares, amigos o vecinos que pueden reconocer señales de violencia y denuncia. En la segunda, el vídeo premiado ha sido Pide ayuda, una llamada a reconocer la problemática en uno mismo y buscar formas de solucionarlo. Si es necesario, buscando ayuda profesional.

Los trabajos ganadores han sido seleccionados de entre las más de 220 creatividades presentadas por 639 estudiantes de 123 colegios, institutos y universidades de toda España, lo que supone un aumento de participación del 32% con respecto a la edición anterior.

Los premiados

No apartes la mirada está realizado por el alumno del IES Lope de Vega

de Madrid Hugo Camúñez, estudiante de 2º de Bachillerato de la rama de

Artes Escénicas. Refleja en menos de un minuto la necesidad de no dar la

espalda a cualquier situación de maltrato que podamos intuir, percibir o

presenciar.

"Quería contar una historia que no se hubiera abordado en la edición anterior y elegí hablar de algo que también pasa y que es que hay gente que habla y oye cosas, discusiones de otras parejas, pero no hace nada. En la estética me inspiré en una serie que vi hace poco, Ripley, en la que hay una escena de unas escaleras en blanco y negro", explica el joven.

El otro primer premio, Pide ayuda ha sido presentado por los alumnos María Trelles y Cristian Muñoz, del Colegio Severo Ochoa de Murcia, que estudian el 2.º año del Grado Superior de Marketing y Publicidad. Pone el énfasis en la importancia de pedir ayuda si sentimos celos, rabia o tentación de controlar a nuestra pareja, dado que no es un sentimiento normal y hay que corregirlo.

"La idea del vídeo se nos ocurrió al darnos cuenta de que suele ser a la víctima a la que se le dice que pida ayuda. El vídeo trata de enfocar el problema en la persona que tiene estos comportamientos, no en exigir que pida ayuda", explican los estudiantes.

Además de estos dos primeros premios, el certamen concede un total de

20.000 euros en premios divididos en las dos grandes categorías, con segundos y terceros premios. Las producciones premiadas recayeron en todo el país con distintos contextos y problemáticas, porque pese a que cada caso puede ser diferentes, la respuesta siempre debe ser un 'no' rotundo.