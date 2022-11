La Unión Europea amenaza con romper la COP: "No queremos resultados a cualquier precio"

"La UE no quiere resultados a cualquier precio, no podemos ir hacia atrás. Preferimos que no haya acuerdo si la alternativa es un mal acuerdo". Así de claro ha sido esta mañana el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en la que se prevé será la jornada final de negociaciones de la 27ª Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Hoy, sábado 19, el mundo espera a que los líderes globales lleguen a un acuerdo ambicioso para frenar las devastadoras consecuencias del cambio climático. Sin embargo, en esta COP tildada de descafeinada, parece que se están haciendo pocos avances.

En un encuentro con medios en Sharm el-Sheij, Timmermans ha asegurado que la Unión Europea quiere resultados "ambiciosos", pero que no aceptará "de ninguna manera" un acuerdo que "nos lleve hacia atrás". El vicepresidente de la Comisión y artífice del Green Deal europeo ha asegurado que quiere "seguir yendo hacia adelante".

"Nuestra oferta es clara: aceptaremos un fondo de pérdidas y daños, pero con una condición", ha explicado. Para la Unión, esta herramienta de financiación "debe realmente ir destinada y ayudar a los países más vulnerables al cambio climático".

Timmermans ha reiterado que se necesita "un mecanismo que llegue ya a quienes lo necesitan". A pesar de su escepticismo, el líder europeo ha asegurado que "aún hay tiempo para seguir negociando". Sin embargo, ha reconocido estar preocupado "por algunas de las cosas que hemos visto y oído estos días".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recordado en Sharm el-Sheij que "la primera medida para poder responder a las pérdidas y daños más dramáticas de los países es asegurar que la temperatura no aumente por encima de los 1,5 °C". Por eso, ha dicho, "si las decisiones que se proponen en esta conferencia son frenar esos incrementos de ambición, esos ciclos naturales y esas contribuciones a las que todo el mundo debe aportar para hacerlo viable, Europa no va a participar en ese resultado".

En la misma línea, la ministra francesa de Energía, Agnès Pannier-Runacher, ha asegurado, según Reuters, que los líderes mundiales no pueden dejar que este objetivo de mantener la temperatura global en el límite de incremento de 1,5 °C "muerta en Sharm el-Sheij".

Pasos atrás

Ribera ha insistido también ante los medios de comunicación que "nunca se ha dado un paso atrás en una cumbre del clima". Aunque ha reconocido que no siempre se ha avanzado "con la velocidad que nos hubiese gustado".

Por eso, ha insistido, la postura de la Unión Europea es clara: "Estamos dispuestos a seguir trabajando, a garantizar nuestros compromisos internacionales de solidaridad, de reducción de emisiones, etc. pero no a que haya grandes emisores en otras zonas del mundo que consideren que son cosas que no les conciernen".

Ribera también ha hecho hincapié en que la UE no está dispuesta a que "haya quien piense que el esquema de lucha contra el cambio climático solo consiste en aportar recursos financieros". La ministra ha recalcado que lo que de verdad importa es "es una transformación de nuestro modelo económico" que derive en una reducción de las emisiones que "nos permita mantenernos en un escenario de seguridad climática".

La descarbonización, ha enfatizado, es la única vía para conseguir los objetivos de la UE y de Naciones Unidas.

