La Asamblea de la ONU reconoce el derecho al medio ambiente como derecho humano

Ya es oficial. La Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas acaba de aprobar que el derecho a un medio ambiente saludable pase a ser reconocido como derecho universal. A pesar de los 161 votos a favor, la propuesta ha contado con la abstención de 8 países.

Como recoge la ONU, China, la Federación de Rusia, Bielorrusia, Camboya, Irán, Siria, Kirguistán y Etiopía son los Estados que se han abstenido ante una resolución histórica cuyo texto es similar al adoptado en octubre de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Entre los motivos de que estas resoluciones se hicieran efectivas está el deseo de muchos países de adoptar cambios para proteger, conservar y cuidar de un entorno natural vital. Y sobre todo, la necesidad de que se adopten medidas climáticas más fuertes, se mejore la calidad del aire y se cuide mejor de la biodiversidad y los ecosistemas.

Desde Naciones Unidas, recuerdan que la gente necesita entender que la biodiversidad es realmente la base de la vida en este planeta. Si no fuera por las plantas y los árboles que producen oxígeno, no podríamos respirar. Y si no fuera por los ecosistemas que filtran el agua, estaríamos en graves problemas.

Hasta el momento y desde hace décadas, son muchos los gobiernos que han hecho promesas de cuidar del medio ambiente y abordar la emergencia climática. Sin embargo, este derecho a un medio ambiente saludable cambia la narrativa. Se pasará de rogar a los gobiernos que actúen, a exigirles que lo hagan.

Son decenas de miles de jóvenes los que han abogado sin descanso por este derecho. Ahora, los gobiernos deben trabajar para protegerlo, respetarlo y asegurarlo. "Debemos construir sobre esta victoria e implementar este derecho”, ha asegurado Andersen, directora ejecutiva de Naciones Unidas.

Un derecho vital

La ONU ha reconocido este derecho porque son muchos los países conscientes de la situación a la nos enfrentamos. La triple crisis en la que nos encontramos deja ver cómo cada vez surgen más problemas a nuestro alrededor.

El cambio climático que se acelera por momentos. La pérdida de biodiversidad crece a pasos agigantados. Y la contaminación está llevando a que miles de millones de personas respiren aire contaminado. Todo ello, reduce la esperanza de vida en años.

Sin duda, explican en un comunicado desde Naciones Unidas, necesitamos cambios transformadores en la sociedad. "La guerra no ha servido de ayuda, pero sí ha servido para darnos cuenta, por la fuerza o porque no quedaba otra, de que es necesario pasarse a las renovables".

Y el derecho a un medio ambiente saludable es una de las herramientas más poderosas que tiene la sociedad, argumentan desde la ONU, para hacer que los gobiernos rindan cuentas y transformen, de una vez por todas, la economía en una mucho más circular.

Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas no son vinculantes, lo que significa que los países no tienen la obligación legal de cumplirlas.

Hay ejemplo pasados de cómo las resoluciones en materia climática se aprobaron sin pena ni gloria. Por ejemplo, cuando la Asamblea General reconoció por primera vez que el derecho al agua y al saneamiento.

Aun así, dicha resolución sirvió como una oleada de cambios positivos que han mejorado la vida de millones de personas, lo que se espera conseguir con la de este año.

