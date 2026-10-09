La delegación de Zaragoza recoge en Guimarães el título de Capital Verde Europea 2028, dotado con 600.000 euros. Cedida

Zaragoza, el ejemplo ambiental de todo un continente: la localidad ha sido nombrada Capital Verde Europea 2028

Zaragoza será la Capital Verde Europea en 2028. La Comisión Europea anunció la elección de la ciudad aragonesa durante una ceremonia celebrada en Guimaraes (Portugal), localidad que ostenta actualmente este reconocimiento.

La candidatura española se ha impuesto a las presentadas por Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biala (Polonia), Košice (Eslovaquia) y Oporto (Portugal).

Zaragoza ha sido la única representante española entre las cinco finalistas y nunca había llegado hasta esta fase, pese a haber intentado participar en las ediciones de 2009, 2011 y 2014.

El premio distingue cada año a una ciudad europea de más de 100.000 habitantes por sus políticas ambientales y su capacidad para mejorar la vida urbana.

En el caso de la capital aragonesa, el jurado ha valorado la continuidad de unas políticas que no se limitan a reducir emisiones, sino que también implican a la ciudadanía y atienden a los barrios más vulnerables.

Siete ámbitos bajo examen

Natalia Chueca. Cedida

La selección comenzó con 17 ciudades aspirantes. Un panel de siete expertos independientes examinó las candidaturas según un criterio que analizaba la sostenibilidad (calidad de agua, ruido, etc) y la respuesta al cambio climático.

Entre los datos aportados por Zaragoza figura un consumo doméstico de 100,4 litros de agua por habitante y día en 2024.

Según el ayuntamiento, el 99% de la población está conectado a la red de saneamiento y el 99,5% de las residuales recibe tratamiento terciario.

La candidatura también destacó que el 27% del término municipal se encuentra protegido y que el 76% de los habitantes vive a menos de 300 metros de una zona verde pública de más de 5.000 metros cuadrados.

Uno de sus proyectos más visibles es el Bosque de los Zaragozanos, que contará con 700.000 árboles cuando termine su desarrollo.

La ciudad también comunicó una reducción del 15,93% en la generación de residuos entre 2018 y 2025 y un descenso del 25% de las emisiones entre 2005 y 2019.

Además de los resultados ambientales, la Comisión valoró la colaboración tanto con ciudadanos como con empresas, incluyendo más de 60 refugios climáticos y la rehabilitación de 10.600 viviendas en los barrios más vulnerables.

"Zaragoza no empieza hoy su transformación verde: lleva años trabajando en ella", señaló la alcaldesa, Natalia Chueca, tras conocer la decisión.

Ser Capital Verde

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, tras recoger el reconocimiento de Capital Verde Europea 2028. Cedida

El título está acompañado de un premio de 600.000 euros, destinado a desarrollar la estrategia presentada ante la Comisión Europea.

El programa abordará problemas comunes como el calor extremo, las sequías o las inundaciones. Durante 2028, Zaragoza organizará diferentes actividades abiertas a la ciudadanía y encuentros con otras ciudades europeas para compartir soluciones sobre agua, energía, movilidad y adaptación al cambio climático.

En el transcurso de ese año, la capital aragonesa mostrará sus proyectos ambientales a otras ciudades europeas y será sede de encuentros para intercambiar soluciones.

España tendrá, además, una segunda presencia en los premios ambientales de 2028. Benidorm compartirá con la localidad portuguesa de Estarreja el título de Hoja Verde Europea, reservado a municipios de menor tamaño.

Zaragoza ha tenido un año importante ya que esta elección se suma a otros reconocimientos recientes. La localidad ha recibido el Premio Ciudad Accesible 2026, será Ciudad Europea del Deporte en 2027 y forma parte de la misión europea que persigue alcanzar 100 ciudades climáticamente neutrales antes de 2030.