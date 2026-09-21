El programa que tiende la mano a los menores tutelados cuando llega su mayoría de edad y el sistema les expulsa

Cumplir la mayoría de edad es un momento muy esperado para la mayoría de jóvenes, algo que hay que celebrar porque simboliza el inicio de la libertad. Sin embargo, para aquellos que crecen bajo la tutela de la administración pública, soplar 18 velas supone la abrupta expulsión del sistema.

Rocío López, técnica de proyectos de la ONG Crecer con Futuro, advierte sobre esta brecha. La entidad sevillana impulsa iniciativas para ofrecer soluciones concretas a quienes enfrentan la adultez en completa soledad.

La entidad ha sido uno de los beneficiarios en la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de Fundación Mutua Madrileña. Gracias a este apoyo acompaña a quince jóvenes en situación de alta vulnerabilidad mediante un seguimiento integral.

Al abandonar el recurso público, muchos regresan a entornos de origen disfuncionales o intentan acceder a pisos de emancipación con plazas muy limitadas. Además, existe un estigma social sobre este colectivo que complica todavía más su plena inserción en el mercado laboral y habitacional.

"Hay una falsa creencia extendida de que un menor que ha pasado por un centro es un delincuente", lamenta la profesional de la ONG. Asimismo, recalca que la responsabilidad nunca recae en los chicos, sino en la falta de contextos adecuados para su crianza durante la niñez.

Acompañamiento individual

El perfil más habitual dentro del programa corresponde a mujeres jóvenes extuteladas que afrontan la maternidad en solitario. Según remarca la portavoz de la asociación, estas jóvenes conforman unidades familiares monoparentales sin haber dispuesto de un espacio de desarrollo propio.

Por ello, las intervenciones se diseñan a medida, abarcando desde la formación técnica hasta la estabilización psicológica o la búsqueda activa de vivienda. El proyecto De tú a tú estructuró de manera formal una labor que la entidad venía realizando de forma totalmente espontánea.

Algunos de los jóvenes participantes en el programa De tú a tú de la ONG Crecer con Futuro. Cedida

López confirma que la ayuda de Fundación Mutua Madrileña les ha permitido incrementar la capacidad asistencial en un 30% respecto a periodos anteriores. Gracias a estos fondos, se cubren gastos urgentes como consultas médicas privadas, terapias psicológicas imprescindibles o el pago de matrículas formativas.

La vinculación con la ONG arranca mucho antes de que los menores alcancen la mayoría de edad legal. La especialista sostiene que los programas de voluntariado, ocio y familias colaboradoras crean lazos de confianza sólidos y duraderos en el tiempo.

Al cumplir los 18 años, son los propios usuarios quienes buscan la ayuda de la asociación para orientar sus vidas de forma autónoma.

Algunas de las acciones concretas que desarrolla la entidad son la búsqueda de vivienda o recurso habitacional; la gestión de prestaciones, becas o prácticas laborales y acompañamiento en situaciones vitales difíciles, como enfermedad, maternidad o conflictos personales, entre otros.

También les ayudan a buscar recursos, como entidades de formación profesional o les acompañan en la búsqueda de empleo y en gestiones administrativas comunes.

Las redes vecinales e institucionales juegan un papel clave para derivar a quienes necesitan esta ayuda especializada. "El boca a boca entre ellos en los pisos de mayoría facilita que compartan los recursos que les ayudan fuera", afirma López.

Por otra parte, profesionales del sector público comunican los casos más vulnerables para asegurar que no queden desamparados al salir del sistema.

Hacia la autonomía personal

El trabajo cotidiano combina el rigor técnico del equipo con una estrecha red de voluntarios dedicados a la tutorización personal. La portavoz de la ONG subraya que no se puede exigir a un joven de 18 años que sea totalmente independiente de la noche a la mañana.

"Trabajamos desde el respeto, la profesionalidad y también el afecto", manifiesta la experta al definir las bases pedagógicas del equipo humano. Garantizar la salud psicoemocional es la piedra angular para consolidar cualquier avance laboral o académico.

La técnica de la entidad explica que muchos jóvenes necesitan procesar el trauma del desamparo antes de buscar empleo o planificar su carrera profesional. Por eso, ofrecer una mano amiga dispuesta a escuchar transforma radicalmente el horizonte vital de las personas atendidas durante el proceso.

El impacto real del programa va más allá de los precios y se materializa en historias concretas de superación cotidiana. López concluye que el objetivo final consiste en demostrarles que no están solos en la construcción de su propio futuro independiente.

Gracias a este esfuerzo compartido, decenas de jóvenes andaluces logran dejar atrás las etiquetas para tomar las riendas de sus proyectos de vida.