De un camino embarrado a la inclusión: el vehículo que conecta la discapacidad intelectual con la comunidad

Garantizar una inclusión real para las personas con discapacidad intelectual exige romper las barreras físicas que limitan la geografía. Muchas veces, los centros de día, ocupacionales y las residencias están en zonas alejadas de los entornos urbanos, lo que dificulta su acceso a numerosas actividades de ocio.

Es lo que le ocurría a los usuarios de la asociación AFANIAS, en concreto a sus usuarios de su centro Plegart 3, en Paracuellos del Jarama (Madrid). La poca frecuencia del transporte público y el camino de tierra que da acceso al centro ocupacional limitaba enormemente sus salidas.

"En épocas de lluvia se embarra y en épocas de calor no hay árboles donde guarecerse", lamenta Elena Torres, su directora. Ahora esa situación ha cambiado gracias a la Fundación Mutua Madrileña con su XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social.

AFANIAS ha sido beneficiaria de una de ellas y, gracias a eso, han podido comprar una furgoneta de 9 plazas adaptada a las necesidades de sus usuarios que ha transformado su día a día. Un proyecto que ha garantizado su participación activa en la vida comunitaria

El trabajo de AFANIAS se basa en el acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias en todas las etapas de la vida. Eso abarca desde la atención temprana hasta el envejecimiento activo, explica Torres.

Con más de 60 años de trayectoria a sus espaldas, la organización promueve activamente el desarrollo del proyecto de vida de cada usuario dándole los apoyos necesarios para que ejerza sus derechos plenamente, tome decisiones propias y logre una integración real en la sociedad, defiende su directora.

Sin embargo, su labor se había convertido casi en un reto en el centro Plegart 3. Antes de la ayuda de Fundación Mutua Madrileña tenían dos furgonetas, pero destinadas únicamente al transporte de material de manipulados.

Vehículos, por lo tanto, no adaptados a las necesidades de los usuarios y los profesionales de la asociación.

Un grupo de usuarios de AFANIAS durante una de las salidas organizadas por la entidad. AFANIAS

La nueva furgoneta

El nuevo vehículo recién adquirido está dotado con "ayudas técnicas para facilitar el acceso al vehículo de todas las personas que apoyamos", explica Torres. Detalla también que la unidad dispone de un escalón lateral plegable y agarraderas para garantizar un acceso seguro a todos los usuarios.

A través de la nueva furgoneta adaptada, los usuarios pueden desarrollar ahora múltiples rutinas esenciales, como practicar deporte, ir piscina, salir a la compra o acudir a actividades culturales, entre otros, enumera la directora.

Un paso que, remarca, ha supuesto una significativa mejora en la calidad de vida de las personas a las que asiste AFANIAS .

La disponibilidad de este medio propio evita, además, "largas esperas que, en ocasiones, generaban malestar emocional en las personas", subraya Torres. Asimismo, hace especial hincapié en el profundo impacto psicológico positivo que supone contar con una movilidad fluida, predecible, cómoda y adaptada a sus requerimientos diarios dentro del entorno.

Todas las semanas acuden a las salidas cuatro grupos de siete personas con discapacidad intelectual y dos profesionales de apoyo, desgrana la directora.

No obstante, la repercusión social se extiende de manera decisiva hacia el ámbito familiar, beneficiando de forma indirecta a "60 hogares que ven como sus familiares pueden acudir a realizar actividades en el entorno comunitario", destaca la responsable.

En la agenda semanal, los usuarios acuden dos días por semana a natación terapéutica en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal de Barajas y otros dos a deporte en las instalaciones del polideportivo de Paracuellos de Jarama, detalla Torres. Rutas deportivas que realizan con el respaldo técnico del personal especializado de la entidad.

No se limitan a estas dos actividades. Los jueves acuden a hacer la compra con los usuarios del centro para las clases de cocina, agrega la profesional. Una herramienta para favorecer el desarrollo de competencias domésticas en los participantes.

Durante la época estival, se multiplica el aprovechamiento de este recurso móvil, ya que en el mes cultural, que es en junio, emplean la furgoneta para poder realizar salidas culturales en Madrid capital y alrededores, afirma Torres.

Beneficiarios

Los beneficiarios directos de este proyecto superan el medio centenar, alcanzando a 60 personas de manera directa que son los propios usuarios del centro, describe su directora

Usuarios de AFANIAS durante una salida a hacer la compra organizada por la entidad. AFANIAS

Una oportunidad que permite aliviar las preocupaciones entre los cuidadores de los usuarios. Ahora todo eso ha desaparecido gracias al nuevo vehículo de AFANIAS, que les ha permitido acabar con las barreras geográficas que enfrentaban, como la ausencia de sombra en verano o el suelo embarrado en invierno por las lluvias.

Unos problemas que perjudicaban gravemente el desplazamiento tanto de los usuarios como de los profesionales que los acompañan, sobre todo a las personas con problemas de movilidad, asevera Torres. Aquellos con mayores necesidades motoras veían enormemente limitada su participación activa.

A pesar de los esfuerzos del equipo técnico, la ausencia de un vehículo adaptado disminuía sus posibilidades de poder realizar actividades como las que ha descrito la directora de Plegart 3. Ahora, gracias a la ayuda de Fundación Mutua Madrileña, su inclusión es más posible que nunca.