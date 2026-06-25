Tirar dinero a la basura: por qué reducir el desperdicio alimentario es el negocio más rentable de la hostelería

La reducción del desperdicio alimentario pasa por un cambio en cómo se planifica, produce y se sirven los alimentos.

Miles de kilos de alimentos aptos para el consumo acaban en la basura cada día en establecimientos de hostelería de toda España. Aunque el desperdicio alimentario es un problema estructural, el sector afronta un punto de inflexión con la entrada en vigor de la Ley 1/2025, que convierte su reducción en una obligación legal, desde el pasado 3 de abril, además de un reto ambiental y económico.

Bares, restaurantes, hoteles y servicios de restauración colectiva están llamados a revisar prácticas como la planificación de compras, la gestión de excedentes o el diseño de las raciones. Todo ello en un contexto marcado por los objetivos de la Agenda 2030 y de la Unión Europea, que aspiran a reducir a la mitad el desperdicio alimentario per cápita antes de 2030.

Buffets guiados por datos

Para los expertos que trabajan a diario con hoteles, la reducción del desperdicio alimentario pasa por un cambio profundo en la forma de planificar, producir y servir los alimentos. La sostenibilidad importa, pero las medidas que realmente se consolidan son las que, además, mejoran la eficiencia operativa y reducen costes.

Así lo explica Carlos Fluixà, CEO de Eco-One, startup valenciana especializada en ayudar a los hoteles a implantar estrategias de sostenibilidad. Según señala, existe una conciencia cada vez mayor de que desperdiciar alimentos afecta tanto a los objetivos ambientales como a la rentabilidad de los establecimientos.

"La motivación es doble, pero el ahorro de costes y la eficiencia operativa han ganado mucho peso. El argumento ambiental sigue siendo importante, especialmente dentro de los compromisos ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) de las cadenas hoteleras, pero las medidas que prosperan son aquellas que, además, permiten optimizar recursos y mejorar la gestión diaria".

En los hoteles, el desperdicio impacta directamente en los costes de materia prima, tiempos de trabajo en cocina, almacenamiento y gestión de residuos. "Reducirlo tiene sentido desde el punto de vista ambiental, pero también económico y operativo", resume.

Abundancia gestionada

Uno de los ámbitos donde más está evolucionando el sector es el buffet. Tradicionalmente asociado a una sensación de abundancia permanente, este formato comienza a transformarse para responder a criterios de sostenibilidad sin renunciar a la satisfacción del cliente.

Según Fluixà, cada vez más hoteles sustituyen las grandes bandejas constantemente llenas por recipientes de menor tamaño y reposiciones más frecuentes. También se trabaja con una planificación más precisa por franjas horarias y con un mayor control de las porciones.

"La tendencia es avanzar hacia una abundancia bien gestionada", explica. Es decir, mantener la percepción de variedad y disponibilidad que espera el huésped, pero evitando producir por encima de la demanda real.

Para lograrlo, los hoteles recurren a herramientas como el show cooking, que permite cocinar al momento y ajustar mejor la producción, además de rediseñar la presentación de los alimentos, utilizar platos más pequeños o incorporar mensajes de sensibilización para fomentar un consumo responsable. "No se trata de dar menos, sino de diseñar mejor la experiencia", subraya.

Desperdicio en origen

Aunque el buffet suele ser la cara más visible del problema, Antonio Álvarez, CEO de Visionary Hospitality, startup canaria, cree que el mayor margen de mejora está antes de que la comida llegue al cliente. La compañía aporta soluciones que permiten reducir el desperdicio alimentario mediante tecnología.

Álvarez insiste en que el origen del problema suele estar en la producción, las compras y la gestión del stock, que bien gestionado puede generar muchos ahorros.

Tanto Fluixà como Álvarez apuntan a la medición como el punto de partida de cualquier estrategia eficaz.

Para Eco-One, "lo primero es saber cuánto se desperdicia, dónde ocurre, en qué servicio y con qué coste asociado". Sin esa información, muchas decisiones siguen tomándose por intuición.

Por su parte, Visionary Hospitality, a través de inteligencia artificial, apuesta por sistemas capaces de identificar y clasificar automáticamente los alimentos que terminan desechándose para optimizar la gestión y reducir el desperdicio.

"En general, los chefs creen que no se desperdicia casi nada en sus cocinas. Sin embargo, cuando nuestro sistema lleva un mes funcionando se dan cuenta de que no eran conscientes de lo que realmente se estaba malgastando", afirma Álvarez.

La tecnología permite registrar tanto lo que el cliente deja en el plato como los excedentes generados en cocina y detectar patrones de consumo por edades, origen, entre otros parámetros, y en base a todo ello ajustar mejor la producción. "No se trata de reducir la oferta, sino de ajustarla a la demanda real del cliente", sostiene el CEO de Visionary Hospitality.

Además, gracias al análisis de variables como la ocupación, las nacionalidades o los históricos de consumo, los hoteles pueden anticipar necesidades y evitar comprar y producir por encima de lo necesario, asegura Álvarez.

Para ambos expertos, el futuro no pasa por eliminar el buffet, sino por transformarlo. "A la gente le gusta elegir, ver y coger lo que quiere. El buffet no se pierde, sino que se está reinventando", afirma Álvarez.

Una visión que coincide con la defendida por Eco-One. La tendencia apunta hacia buffets más dinámicos, con reposiciones más ajustadas, producción más flexible y una gestión apoyada en datos que permita mantener la sensación de abundancia sin generar excedentes innecesarios. "No se trata de dar menos, sino de diseñar mejor la experiencia", insiste Fluixà.

Rentabilidad y sostenibilidad

La reducción del desperdicio alimentario contribuye a avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero el incentivo económico continúa siendo determinante para impulsar el cambio.

"La rentabilidad es indispensable. El hotelero entiende rápidamente que está tirando dinero a la basura", afirma Álvarez. Sin embargo, subraya que el beneficio va más allá del ahorro económico: reducir el desperdicio también implica disminuir el impacto ambiental asociado a la producción y gestión de residuos.

Una idea que comparte Fluixà: las medidas que logran consolidarse son aquellas que, además de reducir la huella ambiental, generan ahorros, mejoran la planificación y facilitan el trabajo diario de los equipos.

En definitiva, el sector parece avanzar hacia un nuevo modelo en el que la sostenibilidad ya no depende únicamente de la buena voluntad, sino de una gestión más precisa. Producir mejor y no de más, se perfila como una de las claves para reducir el desperdicio alimentario sin renunciar a la calidad de la experiencia turística.

Excedentes convertidos en recursos

Para Palladium Hotel Group, fundado en Ibiza y con más de 40 hoteles repartidos entre Europa, América y Oriente Medio, la lucha contra el desperdicio alimentario forma parte de una estrategia de sostenibilidad que lleva años desarrollando.

Según explica su vicepresidenta de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Gloria Juste, la gestión del desperdicio se basa en una jerarquía clara de actuación: "prevenir la generación de excedentes, priorizar su reutilización para consumo humano mediante donaciones, destinarlos a alimentación animal cuando sea posible, valorizarlos a través de compostaje o producción de biogás y, solo como última opción, proceder a su eliminación".

La entrada en vigor de la Ley 1/2025 ha supuesto, añade, "un impulso adicional para reforzar, sistematizar y escalar prácticas en las que ya veníamos trabajando".

Donaciones organizadas y trazabilidad

Uno de los proyectos más avanzados se desarrolla en Hard Rock Hotel Tenerife y Grand Palladium Ibiza Resort & Spa, donde trabajan junto a la empresa OREKA para gestionar los excedentes alimentarios de los buffets.

Tras cada servicio, identifican los alimentos que no han sido expuestos al público y que mantienen todas las garantías para su consumo. Estos excedentes se envasan, etiquetan y distribuyen a entidades sociales garantizando la trazabilidad y la seguridad alimentaria. En Tenerife, además, parte de la fracción orgánica se destina a compostaje.

Los resultados se reflejan en cifras. Solo en 2025, los hoteles de Palladium en Punta Cana reutilizaron más de 955.000 kilos de materia orgánica, mientras que en Puerto Vallarta se gestionaron más de 180.000 kilos de residuos destinados a granjas locales.

En Europa, a través de la colaboración con OREKA en Tenerife, Ibiza y, más recientemente, Sicilia, la cadena ha donado 856 kilos de alimentos, equivalentes a 2.613 comidas y valorados en más de 19.000 euros.

Además, añade Juste, mediante la plataforma Too Good To Go se han comercializado 786 packs de excedentes alimentarios, mientras que en Tenerife se han entregado más de 24.000 kilos de biorresiduos, de los cuales el 35% se ha destinado a compostaje.

La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para avanzar en la reducción del desperdicio alimentario. "La medición es el punto de partida", señala Juste. Conocer dónde se generan los excedentes, qué volumen representan y cuál es su impacto económico permite diseñar estrategias eficaces y tomar decisiones basadas en datos.

Para ello, utilizan herramientas digitales como Effiwaste, que facilitan el registro de cantidades, tipologías de alimentos y costes asociados, además de mejorar la trazabilidad de todo el proceso.

La responsable de sostenibilidad asegura que estas medidas están teniendo una buena acogida tanto entre los trabajadores como entre los huéspedes. "Los clientes valoran especialmente que los hoteles adopten medidas concretas para evitar que alimentos aptos para el consumo terminen desechándose", señala. Un reflejo de cómo la gestión responsable de los alimentos empieza a convertirse también en un elemento diferencial dentro de la experiencia turística.