España en jaque ante la pérdida del 75% de su área húmeda: "El reto es lograr una buena gestión, financiación y protección"

Marismas, lagunas, turberas y llanuras de inundación: todos son humedales, ecosistemas cuyos suelos permanecen siempre o casi siempre anegados. Naturales o creados por el ser humano, históricamente han sido clave para almacenar agua, ser el hogar de una gran cantidad de especies y mitigar los efectos de fenómenos meteorológicos extremos.

Según la tercera edición de la Radiografía de Humedales de Fundación Global Nature, España cuenta con miles de zonas húmedas potenciales, pero existe un importante déficit de conocimiento y protección.

El Inventario Español de Zonas Húmedas solo recoge una parte de los existentes, y muchas áreas catalogadas por comunidades autónomas aún no se han incorporado al registro nacional. Esta falta de información hace muy difícil conservar adecuadamente estos ecosistemas.

Es urgente buscar una solución porque los humedales son uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. Según SEO/BirdLife, en los últimos dos siglos España ha perdido entre el 60% y el 75% de su superficie húmeda original, y solo el 12% se encuentra en buen estado de conservación.

Esponjas naturales

Durante años se les consideró terrenos improductivos o zonas susceptibles de ser desecadas para ganar suelo agrícola. Esto ha cambiado completamente.

Carlos Dávila, responsable de humedales de SEO/BirdLife, explica a ENCLAVE ODS que estos ecosistemas funcionan como auténticas "esponjas" naturales.

En episodios de lluvias intensas, almacenan grandes volúmenes de agua, ralentizan su circulación y reducen los caudales que llegan a zonas pobladas o agrícolas, disminuyendo el riesgo de inundaciones.

En periodos de sequía ocurre lo contrario, el agua acumulada se libera progresivamente, ayudando a mantener caudales ecológicos y reservas hídricas.

Los humedales mejoran la calidad del agua al actuar como filtros naturales que retienen sedimentos, nutrientes y contaminantes. También capturan carbono, regulan las temperaturas locales y albergan una biodiversidad extraordinaria.

Como recuerda Dávila, más de un tercio de las especies silvestres dependen directa o indirectamente de los humedales en alguna fase de su ciclo vital.

Parque Nacional de Doñana, Huelva. iStock

Incluso la agricultura puede beneficiarse de su capacidad depuradora. El responsable de SEO/BirdLife destaca que muchos humedales asociados a áreas de regadío reciben aguas con altas concentraciones de nitratos procedentes de fertilizantes o explotaciones ganaderas.

Funcionan, en definitiva, como filtros verdes naturales que reducen la contaminación.

Desde WWF, Teresa Gil, responsable del programa de Agua, subraya una idea clave que está cambiando el enfoque de la restauración: no se trata únicamente de recuperar superficies, sino de restaurar los procesos hidrológicos que las sostienen. "Si recuperas el agua y los flujos naturales, la vida vuelve sola", explica a ENCLAVE ODS.

En su visión, los humedales cumplen una función mucho más amplia que la conservación de la biodiversidad. Actúan como filtros verdes capaces de reducir la contaminación por nitratos procedente de la agricultura intensiva, generan microclimas que amortiguan las olas de calor y ayudan a reducir riesgos de inundación en entornos urbanos.

Además, tienen un impacto directo en la salud y el bienestar humano: “Estar en contacto con estos espacios reduce la ansiedad, mejora la salud mental e incluso influye en el descanso”, señala.

Cuando la restauración funciona

La creciente valoración de estos espacios ha impulsado proyectos de restauración cada vez más ambiciosos.

Alicia Bello, técnica ambiental de Fundación Global Nature, señala a ENCLAVE ODS uno de los proyectos más ambiciosos: LIFE Humedales, una iniciativa que movilizará más de 271 millones de euros en la próxima década y desarrollará 284 actuaciones en 107 espacios de la Red Natura 2000 distribuidos por toda España.

La experiencia acumulada por Fundación Global Nature en la recuperación de estos ecosistemas está llena de éxitos. Uno de los más conocidos se encuentra en Tierra de Campos (Palencia).

Allí, la recuperación parcial de antiguos humedales del desaparecido Mar de Campos ha permitido restaurar cientos de hectáreas de lámina de agua que hoy acogen decenas de miles de aves acuáticas durante el invierno. Al mismo tiempo, estos espacios reciben más de 20.000 visitantes al año, generando oportunidades para el ecoturismo.

Otro caso destacado es la laguna de El Hito (Cuenca), donde la restauración ecológica ha ido acompañada de acuerdos con agricultores locales para compatibilizar la actividad agraria con la conservación de la biodiversidad.

Como señalan desde Fundación Global Nature, este tipo de colaboración demuestra que la recuperación de los humedales es perfectamente compatible con el desarrollo económico del territorio.

Uno de los ejemplos más recientes de restauración impulsados por WWF es el humedal de Alcudia, en Mallorca, un proyecto que ha transformado un antiguo espacio degradado y convertido en vertedero ilegal en una zona húmeda integrada en el tejido urbano.

La intervención ha permitido recuperar un ecosistema que funciona como sistema natural de laminación del agua en episodios de lluvias intensas, frecuentes en Baleares.

Estas áreas temporales de inundación reducen el riesgo de daños en viviendas y zonas urbanas cercanas, al tiempo que ofrecen un espacio de biodiversidad y uso público.

El proyecto ha apostado también por la integración social. Hoy el humedal es utilizado como espacio educativo por centros escolares, como área de recreo, como zona de observación de aves e incluso para practicar actividades deportivas como el piragüismo.

Demostrar resultados

Los resultados también son visibles en la conservación de especies amenazadas.

Un ejemplo es el proyecto LIFE Cerceta Pardilla, coordinado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, que tras cinco años de trabajo ha permitido restaurar más de 3.600 hectáreas de humedales en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia.

Según los datos presentados por la Fundación Biodiversidad, la población reproductora de esta especie, en peligro crítico de extinción, se ha multiplicado casi por cuatro desde el inicio del proyecto en 2021, y se han recuperado áreas de reproducción en enclaves donde la especie llevaba años desaparecida.

Pantano en el Parque Nacional de Doñana. iStock

La restauración de humedales es también una herramienta clave para la adaptación al cambio climático. Uno de los proyectos más ambiciosos en este sentido es la recuperación de la Laguna de Las Madres (Huelva), impulsada conjuntamente por la Junta de Andalucía y Fundación Moeve.

El proyecto busca restaurar uno de los humedales más valiosos del sur de Europa mediante la recuperación de su dinámica hídrica natural, la mejora de los hábitats y el control de especies invasoras.

La iniciativa cuenta con el respaldo de administraciones locales, organizaciones agrarias, entidades empresariales y administraciones públicas, mostrando un modelo de colaboración poco habitual en proyectos ambientales de esta magnitud.

La restauración permitirá reforzar la recarga de acuíferos, aumentar la capacidad de retención de agua en periodos secos y mejorar la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos.

Además, ampliará el corredor ecológico formado por otros espacios restaurados anteriormente por Fundación Moeve, como la Laguna Primera de Palos o las Marismas del Odiel.

Recuperar y proteger

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), la restauración de llanuras de inundación y humedales es una de las medidas más eficientes para reducir el riesgo de inundaciones fluviales.

La nueva Ley Europea de Restauración de la Naturaleza de la Comisión Europea considera los humedales ecosistemas prioritarios para reforzar la resiliencia climática del continente. La normativa parte de un dato preocupante: más del 80% de los hábitats europeos se encuentran en mal estado de conservación.

Para Carlos Dávila, uno de los retos prioritarios es recuperar los procesos hidrológicos que sostienen estos ecosistemas. Restaurar un humedal no significa solo intervenir sobre un espacio físico, sino garantizar que vuelva a recibir el agua que necesita para funcionar correctamente.

Alicia Bello recuerda que la primera dificultad para conservar nuestros humedales es sencilla: España no sabe con exactitud cuántos tiene ni en qué estado se encuentran.

Para ella, "sí, la sociedad y las administraciones son cada vez más conscientes del papel estratégico de los humedales; el reto es conseguir ejecutar una buena gestión, financiación y protección efectivas".

Para WWF, proyectos como el de Alcudia demuestran que los humedales no deben entenderse como espacios aislados, sino como infraestructuras vivas dentro de los territorios. “La gente necesita más contacto con la naturaleza, no solo jardines urbanos, sino espacios donde poder observar procesos naturales reales”, apunta Teresa Gil.

Recuperar los humedales es dejar que la naturaleza vuelva a hacer su trabajo.