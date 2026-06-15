El empleo como herramienta para salir de la violencia de género: "Creer en tus capacidades es el primer paso"

En ADAVAS les ofrecen información y asesoramiento de orientación laboral a través de talleres. Cedida

Salir de una situación de violencia de género no siempre significa haber alcanzado la libertad. Para muchas mujeres, el verdadero obstáculo comienza después, cuando llega el momento de reconstruir una vida independiente sin recursos económicos, con secuelas emocionales y, en muchos casos, tras años alejadas del mercado laboral.

Con ese objetivo nació Puertas abiertas al empleo, un proyecto de la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (ADAVAS) que busca convertir el trabajo en una herramienta de recuperación personal y de autonomía. La iniciativa acompaña a mujeres derivadas desde centros de salud, Policía o Guardia Civil a través de un itinerario integral de orientación laboral.

El programa ha recibido el impulso de la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña, una colaboración que ha permitido reforzar la atención a mujeres víctimas de violencia de género en la provincia de León y ofrecerles herramientas para reconstruir su independencia económica.

Desde la asociación explican que detectaron una realidad común entre muchas de las mujeres a las que atendían. Pues, aunque habían conseguido salir físicamente de la violencia, "continuaban siendo vulnerables porque dependían económicamente de sus agresores o de ayudas públicas limitadas".

Incluso había casos de mujeres que seguían conviviendo con el agresor al no disponer de recursos suficientes para emanciparse. De ahí que, como reclaman desde ADAVAS, la independencia económica no sea solo "una cuestión de tener dinero propio" y se convierta en "una de las bases de la libertad física y psicológica".

Las participantes llegan al programa en situaciones muy diferentes, aunque comparten el denominador común de una profunda vulnerabilidad emocional y social. De hecho, muchas arrastran problemas de ansiedad o estrés, aislamiento y una autoestima deteriorada tras años de violencia.

Con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, ADAVAS atiende a mujeres víctimas de violencia de género. Cedida

A ello se suma, en numerosos casos, la falta de experiencia laboral o largos periodos de inactividad, motivo por el que, según explican desde la entidad, "necesitan identificar sus capacidades y fortalezas desde cero para verse como personas válidas y capaces".

Por ello, el proyecto no se limita únicamente a enseñar a buscar empleo. El itinerario, de 25 horas de duración y disponible tanto en modalidad presencial como virtual, combina orientación laboral con trabajo emocional y desarrollo personal.

El programa

El circuito comienza con una sesión de diagnóstico individual para conocer la trayectoria y preferencias laborales de cada participante. Después se desarrollan talleres sobre búsqueda activa de empleo, elaboración de currículum, preparación de entrevistas y manejo de herramientas digitales.

Pero uno de los pilares fundamentales del programa está en las competencias personales, ya que desde ADAVAS lo consideran "el primer paso hacia el empleo". Por eso, durante el proceso se trabajan habilidades como la autoestima, la asertividad, la gestión emocional, la empatía, la comunicación o el trabajo en equipo.

La iniciativa también incorpora tutorías individualizadas y seguimientos continuos para evaluar la evolución de cada mujer. Incluso, el acompañamiento, explican, continúa después de finalizar el itinerario formativo, con el objetivo de reforzar la empleabilidad y evitar situaciones de abandono.

Respecto a su impacto, por el momento han sido 43 las mujeres que han participado en el proyecto.

De ellas, el 80% mejoró su conocimiento del mercado laboral local y todas las participantes elaboraron o actualizaron su currículum profesional. Además, el 55% se inscribió en portales de empleo y el 65% alcanzó un nivel adecuado en habilidades como la autonomía, la comunicación o la gestión emocional.

Una carrera de fondo

Sin embargo, el camino hacia la inserción laboral sigue estando lleno de obstáculos. ADAVAS alerta de que muchas empresas continúan teniendo prejuicios hacia las víctimas de violencia de género, asociándolas erróneamente a perfiles "problemáticos" o poco estables.

A esto se añaden las dificultades de conciliación, especialmente para mujeres con hijos a cargo y sin redes de apoyo. Y es que los sectores donde suelen encontrar empleo —hostelería, limpieza o comercio— ofrecen horarios rígidos, salarios bajos y escasas facilidades para compatibilizar trabajo y cuidados.

"El mercado laboral sigue penalizando la conciliación y estas mujeres sufren una doble barrera", advierten desde la organización.

La cuestión es que, en ocasiones, el coste de guarderías o ludotecas consume gran parte del salario, lo que genera la sensación de que trabajar fuera de casa "no compensa".

El objetivo es dotar a las beneficiarias de la suficiente autonomía para que mejoren sus aptitudes como candidatas a empleos. Cedida

La precariedad también limita sus expectativas profesionales. Muchas terminan accediendo a sectores feminizados y vinculados a los cuidados, donde predominan las jornadas parciales y escasean medidas relacionadas con el llamado salario emocional, como la flexibilidad horaria o la conciliación familiar.

A pesar de ello, desde ADAVAS destacan que el cambio más importante no siempre se mide en contratos firmados, sino en la transformación personal de las participantes. "Observamos cómo las mujeres progresan desde niveles básicos de búsqueda hasta afrontar entrevistas con seguridad y asertividad".

Porque, en última instancia, el objetivo del programa va más allá del empleo. Se trata de que cada mujer vuelva a reconocerse como capaz de decidir sobre su propia vida y convierta el trabajo en una herramienta definitiva para recuperar su independencia económica y social.