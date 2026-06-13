"Una ventanita de luz": así es la fundación que brinda apoyo psicológico a los padres de niños ingresados en la UCI

Rosa Buitrago (Puertollano, Ciudad Real, 43 años) perdió a su primer hijo hace 9 años, en 2017. Se llamaba Sergio y cinco años antes, con 16 meses, le habían detectado la enfermedad de Tay-Sachs, una patología neurodegenerativa rara, grave, de origen genético y sin tratamiento.

Con el diagnóstico comenzó un lustro que pasaría entre viajes desde su ciudad al Hospital Niño Jesús en Madrid y viceversa. Un camino lleno de desgaste emocional que, por suerte, no hizo sola. Contó con la ayuda de la Fundación Madreperla, una entidad especializada en humanización de la atención hospitalaria pediátrica.

Su labor consiste en dar apoyo psicológico a los padres de niños ingresados en los hospitales. Desarrolla su actividad dentro de los centros en coordinación con equipos sanitarios, especialmente en áreas de alta complejidad como Neurología y Unidades de Cuidados Intensivos.

Buitrago los descubrió investigando en internet sobre la enfermedad de su hijo. Entonces se llamaban Asociación de Acción y Cura para Tay-Sachs y Sandhoff (ACTAYS), pero ya tenían las mismas funciones que ahora.

Ellos le pusieron en contacto con familias que pasaban por la misma situación, le hablaban de las últimas investigaciones con datos sobre la enfermedad de su hijo y le brindaron apoyo psicológico. “Fue como una ventanita de luz. Me hacían mantener viva la esperanza [de hallar una cura]”, dice emocionada la manchega.

La entidad nació, precisamente, para eso, cuenta Beatriz Fernández, fundadora de Madreperla. Su hija, Isabel, también sufrió la enfermedad de Tay-Sachs. En ese proceso, comprendió que el fin de los tratamientos curativos exige un mayor soporte psicológico, dignidad y cuidados para el menor y su familia.

Sin embargo, en ese momento, no había espacio en el protocolo para cuidar ese aspecto. Por eso nació la fundación, para transformar ese desamparo en acompañamiento profesional y evitar que otras familias afronten la enfermedad grave en soledad, desgrana su creadora.

Codo con codo

Lo que distingue a Madreperla de otras fundaciones es que trabaja codo con codo con los centros hospitalarios. No es algo externo, están completamente integrados en los hospitales madrileños del Niño Jesús y La Paz. Esta simbiosis facilita detectar de forma precoz los núcleos familiares desbordados por el dolor.

Colaboran con la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP) de ambos hospitales y, en el caso del Niño Jesús, también con el departamento de Neuropediatría. Ofrecen atención psicológica a los padres de los menores ingresados y a los propios sanitarios.

En el año 2025 la Fundación Madreperla atendió a un total de 1.844 personas. Fundación Madreperla

En el caso de los segundos, lo más habitual son las dinámicas de grupo, en las que les forman para comunicarse de manera asertiva con los padres o gestionar niveles muy altos de estrés, explica Fernández.

La fundación organiza talleres de simulación de alta fidelidad orientados a la transmisión de malas noticias. Profesionales de la entidad escenifican situaciones extremas interpretando a padres en shock para que los médicos ensayen respuestas empáticas.

"Dar malas noticias es la cosa más difícil porque ni puedes ser muy negativo ni puedes ser excesivamente positivo", reconoce Paloma Dorao, jefa de la UCIP del Hospital La Paz en Madrid. Asimismo, recalca la enorme complejidad de lograr que el interlocutor asimile la realidad en un escenario con las emociones desbordadas.

La responsable de la UCIP del hospital madrileño agradece profundamente este entrenamiento que imparte el colectivo asistencial. Las simulaciones clínicas brindan seguridad a los médicos intensivistas para adaptar adecuadamente los mensajes terapéuticos complejos y gestionar su propio desgaste emocional.

La fundadora detalla que en el año 2025 consiguieron atender a un total de 1.844 personas. A través de programas específicos que implementan en las áreas críticas, realizaron casi 3.000 intervenciones de carácter psicosocial, un hito que demuestra la magnitud y necesidad del proyecto.

El impacto invisible del hospital

Enfrentar un ingreso prolongado en estas unidades críticas pediátricas representa un evento potencialmente traumático para todos los miembros. Fernández advierte de que, si no se interviene terapéuticamente a tiempo, aparecen secuelas severas como ansiedad crónica, pesadillas recurrentes, cuadros graves de culpa o desorganización familiar profunda.

Dorao confirma esta dura realidad hospitalaria, que afecta más a mayores que a pequeños. "Los niños tienen la mitad de estrés posttraumático que los adultos", matiza la especialista, subrayando que en los padres el impacto posterior resulta verdaderamente "terrorífico".

La jefa del servicio destaca que el estrés impide a los progenitores conciliar el sueño y desencadena un miedo constante a “no saber manejarse”. Según Dorao, este fenómeno destructivo está ampliamente descrito en la literatura médica y puede prolongarse hasta seis meses tras recibir el alta.

Para frenar este deterioro, el equipo de la fundación despliega intervenciones en crisis a pie de cama. Evalúan individualmente las necesidades emocionales de cada afectado y proporcionan herramientas para canalizar la incertidumbre, logrando mitigar de forma drástica que el sufrimiento temprano termine cronificándose, expone Fernández.

La labor de la organización también abarca las consultas multidisciplinares que se realizan tras abandonar la unidad de cuidados intensivos. En esos espacios de seguimiento, psicólogos y pediatras evalúan conjuntamente a los pacientes para atajar a tiempo el temido síndrome post-UCI.

El camino hacia la normalización

Buitrago rememora muy agradecida el sostén incondicional que recibió de aquellos psicólogos durante el doloroso proceso de su hijo Sergio. "Yo los he llamado cuando he necesitado. Ellos enseguida estaban ahí... me lo ponían superfácil", evoca emocionada la madre manchega.

Incluso años después del fallecimiento del menor, cuando debió afrontar la compleja tarea de explicar la ausencia a sus hijos pequeños, la entidad le proporcionó pautas naturales de afrontamiento. Buitrago asegura que el vínculo con la fundación permanece intacto porque necesita seguir de cerca cada avance médico.

A pesar del indudable éxito de estas intervenciones terapéuticas integradas, la financiación institucional sigue brillando por su ausencia, denuncia Fernández. “Hay un abismo entre lo que se reconoce como necesario y los recursos reales que se destinan”.

El sistema público de salud contempla convenios de colaboración, pero no incluye de manera estructural la psicología de enlace dirigida a las familias dentro de las UCIs, lamenta la fundadora de Madreperla.

Para Dorao, este modelo de acompañamiento integral es "prioritario" y debería estar normalizado y financiado por la sanidad pública. La jefa de servicio lamenta que, actualmente, las instituciones no contemplen programas continuos de ayuda a padres ni dé rehabilitación mental precoz.

El gran desafío actual radica en cerrar la brecha entre la necesidad clínica reconocida y los recursos reales asignados. Mientras el sistema tradicional se transforma, Madreperla continúa tejiendo una red profesional indispensable para que ninguna familia transite el abismo de la enfermedad en soledad.

“Nos consideran parte del equipo porque hemos demostrado que entendemos la complejidad de un hospital infantil, respetamos sus protocolos y venimos a sumar”, dice orgullosa Fernández. Sobre todo, trabajan desde la premisa de que cuidar al que cuida “es parte de la atención al paciente”.