Tornar los traumas en cuadros: así usan las víctimas el arte para recuperar la autonomía tras la violencia de género y la trata

La inserción laboral no es solo una cuestión de currículum o habilidades técnicas cuando la mochila vital está cargada de traumas. Para las mujeres supervivientes de violencia de género y trata, el acceso al empleo formal puede ser como un muro donde chocan la inseguridad y el aislamiento.

Para abordar esta realidad, la ONG Diaconía ha impulsado en Madrid el programa Gener@rte, una iniciativa que fusiona el acompañamiento sociolaboral con la arteterapia. El proyecto busca la recuperación integral de mujeres que enfrentan múltiples barreras estructurales y emocionales.

Leticia Rodríguez-Pascual, técnica de empleo de la entidad, es tajante sobre la filosofía del programa. "No se puede hablar de inserción laboral real sin abordar el impacto emocional de la violencia vivida". Sin ese trabajo, continúa, los procesos no se sostienen en el tiempo. El programa ha sido seleccionado en la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de Fundación Mutua Madrileña.

Extrema vulnerabilidad

El perfil de las usuarias está marcado por la vulnerabilidad extrema: situaciones administrativas irregulares, barreras lingüísticas y una ausencia casi total de redes de apoyo. Muchas provienen de contextos donde la falta de acceso a la educación en sus países de origen ha derivado en una baja cualificación profesional, lo que complica más las cosas.

A estas dificultades externas se suma un impacto psicológico profundo –por la violencia vivida– que genera bloqueos constantes. El miedo a equivocarse o la sensación de no ser suficientes lastran su proactividad. Para combatirlo, Gener@rte diseña itinerarios individualizados que respetan el ritmo de cada mujer, algo que evita nuevas frustraciones.

El programa, ejecutado durante 2025, ha atendido ya a 28 mujeres, superando las previsiones iniciales. El éxito es tangible: 17 de ellas han logrado acceder a una actividad laboral durante el proceso. Sin embargo, desde la entidad insisten en que los logros van mucho más allá de las cifras de contratación.

Desde la ONG explican que el trabajo con el tejido empresarial se realiza de forma puntual y siempre bajo demanda de las propias mujeres. Diaconía busca que ellas sean quienes decidan cuándo necesitan acompañamiento, reforzando así su capacidad de autogestión. De este modo, se evita la tutela excesiva para fomentar una autonomía real.

Emoción y conciliación

La parte emocional se canaliza a través de 16 talleres de arteterapia impartidos por la psicóloga Clara Teresa Sanz. En estos espacios, el arte se convierte en el lenguaje para expresar lo que las palabras aún no alcanzan a decir. Es una herramienta para resignificar historias de dolor.

"Pude ver cómo mujeres que al principio no hablaban empezaban a compartir lo que significaban sus obras", relata la psicóloga. Para ella, el grupo ha sido clave para reducir el aislamiento. "Nunca olvidaré cuando una mujer se representó como un águila y pudo decir: ‘esta soy yo, por fin me siento fuerte y libre’", agrega.

El apoyo de la Fundación Mutua Madrileña le ha permitido a la ONG eliminar una de las barreras más persistentes: la falta de conciliación. El proyecto ofrece un servicio de ludoteca y ayudas económicas para gastos como comedores escolares o campamentos. Esto garantiza que las mujeres puedan asistir a las sesiones sin renunciar al cuidado de sus hijos.

Algunas de las obras realizadas por las usuarias de Genr@rte. Diaconía

En total, siete mujeres han aprovechado la ludoteca, mientras que otras han recibido formación específica en sectores como la logística o el ámbito sociosanitario. Este enfoque integral asegura que la formación y la búsqueda de empleo no supongan una carga inasumible para sus economías familiares, aseguran las trabajadoras de Diaconía.

La digitalización también ocupa un lugar central en los talleres de empleo. Se trabaja intensamente en el uso de aplicaciones móviles para la gestión de candidaturas y la elaboración de currículums. Aquí, el objetivo es que estas mujeres lideren sus propios procesos y ganen independencia tecnológica.

Un hito especial de esta edición fue la exposición de las obras de arteterapia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, cuentan desde Diaconía. Más de un centenar de personas pudieron conocer las reflexiones de estas mujeres a través de sus creaciones y de un audiovisual que documentó su evolución emocional.

Para Rodríguez-Pascual, el impacto en la autoestima es la mayor victoria del programa. Las usuarias pasan de sentirse incapaces a reconocer su propio potencial. Algo que les ha sorprendido es "la capacidad de transformación a través del arte: cómo las mujeres pueden expresar su historia, fortaleciendo su autoestima", explica la técnica.

Mirando al futuro, la entidad ve fundamental dar continuidad a estos espacios que combinan salud mental y empleabilidad. Los resultados del 100% de mejora en resiliencia entre las participantes de arteterapia avalan este modelo de intervención. Este programa demuestra que la integración laboral comienza, necesariamente, por la sanación emocional.