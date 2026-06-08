Escuelas Azules: la revolución que cambia el currículum escolar para que los niños no vivan de espaldas al mar

El mar empieza a miles de kilómetros de la costa. Esa es una de las ideas que subyacen en el proyecto Escuelas Azules, una iniciativa que involucra a estudiantes en actividades de monitoreo costero, limpieza de playas y proyectos de ciencia ciudadana.

Los proyectos que desarrollan los centros son tan diversos como los territorios en los que se implantan. En algunos casos, el alumnado cría especies marinas en el aula a partir de huevos descartados por la industria pesquera, aprendiendo sobre ciclos biológicos y conservación.

En otros, recrean ecosistemas acuáticos o participan en la creación de laboratorios escolares donde experimentan con parámetros como la salinidad o la temperatura del agua.

La dimensión tecnológica también tiene un papel relevante. En Murcia, por ejemplo, estudiantes de bachillerato participan en el desafío CanGoDeep, donde diseñan dispositivos capaces de grabar a 100 metros de profundidad. "Es un reto que une ingeniería, ciencia y exploración oceánica", explica uno de los coordinadores del programa. La experiencia permite a los jóvenes enfrentarse a la complejidad real del medio marino, donde las condiciones cambian radicalmente a medida que se desciende en profundidad.

Pero más allá de la tecnología, uno de los aspectos más relevantes es la conexión con el entorno local. En Galicia, algunos proyectos incluyen colaboración directa con pescadores para conocer la biodiversidad marina y fomentar un consumo responsable. En Cataluña, varios centros trabajan con el ICM-CSIC en iniciativas de ciencia ciudadana relacionadas con playas, ríos o barrancos.

Efectos visibles en los alumnos

Según los responsables del programa, uno de los cambios más significativos es la transformación de la mirada hacia el mar. De ser percibido como un espacio recreativo, pasa a entenderse como un ecosistema complejo que requiere protección.

En Canarias, los coordinadores destacan que los estudiantes comienzan a identificar problemas ambientales y a proponer soluciones, desarrollando una conciencia crítica que trasciende el aula.

El impacto no se limita a los estudiantes. Las actividades, especialmente las limpiezas de playas, tienen un efecto directo en las familias. En la Comunidad Valenciana, se ha observado que tras participar en estas acciones, el alumnado reduce el uso de envases en su vida cotidiana, trasladando ese cambio a su entorno doméstico.

Además, el proyecto está generando comunidad educativa. En regiones como Asturias, cientos de docentes han participado en formaciones y han comenzado a colaborar entre centros, organizando actividades conjuntas y compartiendo recursos. Este trabajo en red amplifica el impacto y consolida una cultura de sostenibilidad en el ámbito educativo.

La proyección internacional es otro de los elementos clave. En el European Maritime Day celebrado en Cork en 2025, estudiantes de Baleares presentaron su proyecto ante representantes de la Comisión Europea y organizaciones internacionales. Allí mostraron cómo combinan monitorización ambiental, acción comunitaria y educación intergeneracional para abordar la sostenibilidad desde la escuela.

Sin embargo, el proyecto también enfrenta desafíos. El principal, según explica Christian Esteva, es la sostenibilidad financiera. Muchas de las entidades que coordinan las redes trabajan sin financiación específica, lo que limita su capacidad de crecimiento. A ello se suman retos como la expansión a nuevos territorios o la consolidación de estructuras a largo plazo.

A pesar de estas dificultades, los objetivos son ambiciosos. Ampliar el número de centros, fortalecer las redes territoriales y crear espacios de encuentro para compartir experiencias forman parte de la hoja de ruta. También lo es la integración de la alfabetización oceánica en el sistema educativo de forma estructural, como ya se ha comenzado a plantear en Baleares con iniciativas institucionales.

Iniciativas como Escuelas Azules no solo educan, sino que generan conocimiento. A través de la ciencia ciudadana, los datos recogidos por estudiantes pueden contribuir a investigaciones más amplias, reforzando la conexión entre educación y ciencia.