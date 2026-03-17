La raqueta solidaria de Emilio Sánchez Vicario en EEUU es por niños vulnerables: "Tengo que devolver lo que el tenis me dio"

El equipo de la Fundación Sánchez Vicario en uno de sus programas en España. Cedida

Una beca deportiva puede significar mucho más que aprender a jugar al tenis. Para muchos niños con discapacidad o procedentes de entornos vulnerables, representa la posibilidad de integrarse en un entorno educativo, desarrollar habilidades sociales y encontrar nuevas oportunidades de futuro.

Ese es el objetivo que persigue desde hace más de una década la Fundación Emilio Sánchez Vicario, que ahora busca ampliar su impacto social a Estados Unidos.

El próximo 20 de marzo, la organización celebrará en Naples, Florida, su primer gran evento solidario en el país, una jornada pensada para recaudar fondos destinados a financiar becas deportivas y programas educativos para niños de la comunidad local.

La iniciativa se inspira en el modelo que la fundación lleva años desarrollando en España, donde promueve escuelas deportivas inclusivas y proyectos dirigidos a jóvenes con dificultades económicas o con discapacidad.

"Si empezamos desde abajo, con escuelas de iniciación, con poco dinero puedes llegar a mucha gente", explica Emilio Sánchez Vicario al otro lado del teléfono en una conversación con ENCLAVE ODS.

"Conforme subes el nivel y quieres ofrecer programas más avanzados necesitas más recursos, pero lo importante es poder dar a esos niños la oportunidad de acceder a actividades que de otra manera no podrían hacer".

El evento solidario servirá precisamente para reunir esos recursos. Y es que, organizado en la Academia Emilio Sánchez de Naples, el encuentro combinará deporte, exhibiciones profesionales y una subasta benéfica para financiar las primeras iniciativas de la fundación en Florida.

Emilio Sánchez Vicario en uno de los programas celebrados por la fundación que lleva su nombre. Cedida

La jornada comenzará con sesiones deportivas abiertas a los asistentes, que podrán compartir pista con entrenadores y profesionales de la academia en actividades de tenis y pádel.

"Participarán en sesiones con los profesionales durante una hora y media, haciendo juegos y ejercicios para pasar un buen rato a través del tenis y el pádel", explica el extenista.

Posteriormente tendrá lugar una exhibición en la que entrarán en juego algunos de los profesores más experimentados de la academia junto a figuras locales del tenis. El programa culminará con una recepción con cóctel y una subasta silenciosa de artículos y experiencias donadas por colaboradores.

"Habrá una zona en la terraza donde pondremos todos los artículos que han donado para poder hacer una subasta. Los asistentes podrán estar allí, comer algo, beber y participar para ayudar a recaudar fondos para la fundación", señala Sánchez Vicario.

El salto a Estados Unidos

La fundación fue creada en 2010 con la misión de impulsar el desarrollo personal y la integración social a través del deporte y la educación. Sus programas se inspiran en la filosofía de la Emilio Sánchez Academy, fundada en 1998 con el objetivo de "crear oportunidades en la vida a través del tenis y los estudios".

En España, la organización ha desarrollado distintas iniciativas en ciudades como Barcelona, Sevilla, Toledo o Madrid. Entre ellas destacan las escuelas deportivas inclusivas, donde niños con discapacidad entrenan junto a otros alumnos, favoreciendo la integración social.

Uno de los proyectos más consolidados es el programa para jóvenes con autismo y síndrome de Asperger en Sevilla, que reúne a cerca de 200 participantes.

"Hablas con los padres y casi todos te están dando las gracias todo el tiempo, porque ese rato en el que los niños hacen deporte y están mejor significa muchísimo para familias que viven con muchas dificultades", explica Sánchez Vicario.

Además de las escuelas deportivas, la fundación ofrece becas que permiten a los jóvenes acceder a programas de entrenamiento más avanzados o participar en actividades educativas vinculadas al deporte.

Ahora, la expansión a Estados Unidos responde, según el extenista, tanto a la presencia de la academia en Florida como a la tradición filantrópica del país.

"Aquí [en Estados Unidos] el tema fundacional está mucho más dentro de la cultura de la gente y además el beneficio fiscal es mayor, lo que permite hacer más programas", explica. "Es una muy buena oportunidad para hacer cosas que realmente valen la pena".

El equipo de la Fundación Emilio Sánchez Vicario en uno de sus eventos celebrados en España, junto a la infanta Elena. Cedida

Por ese motivo, Naples se ha convertido en el punto de partida de esta nueva etapa. La ciudad alberga la sede de la Emilio Sánchez Academy en Florida y cuenta con una comunidad con capacidad para apoyar iniciativas solidarias.

"Necesitas un motor para arrancar estos proyectos y nosotros lo tenemos aquí, donde ya contamos con la academia", afirma. "Es una zona con mucha gente y mucho potencial para apoyar iniciativas que luego puedan ayudar a barrios con más dificultades".

Deporte, educación y valores

Más allá del aspecto deportivo, Sánchez Vicario insiste en el papel que el deporte puede desempeñar en la formación de los jóvenes. Pues, en un escenario marcado por la digitalización y el uso creciente de dispositivos electrónicos, considera que la actividad física adquiere un valor cada vez mayor.

"Es fundamental para el desarrollo y cada vez lo será más. Con todo el tema de la inteligencia artificial y los teléfonos, la juventud pasa mucho tiempo parada", explica. "Las actividades deportivas ayudan a desarrollar valores esenciales como la disciplina, el respeto o el esfuerzo, que forman parte de la educación".

Por el momento, la fundación aspira a que los fondos recaudados en el evento permitan poner en marcha los primeros programas en la región. Entre los objetivos iniciales se encuentran la creación de escuelas deportivas, la organización de competiciones inclusivas y la concesión de becas para el próximo curso.

"Lo primordial es recaudar suficientes fondos para empezar los programas, hacer dos o tres escuelas y poder ofrecer becas para que los jóvenes de la zona puedan acceder a estas actividades", explica Sánchez Vicario.

El alcance de las iniciativas dependerá del apoyo que logre movilizar la organización en esta nueva etapa. Pero el objetivo, según su fundador, sigue siendo el mismo que inspiró la creación de la fundación: utilizar el deporte como una herramienta para abrir oportunidades.

"Nosotros tenemos la capacidad de organizar eventos y reunir a gente que quiere ayudar. Si conseguimos hacerlo bien, podemos devolver a la sociedad parte de lo que el tenis nos ha dado", concluye.