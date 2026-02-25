El 80% de los españoles come pescado cada semana, pero el 74,5% reconoce que apenas conoce de dónde procede

El 80% de los españoles consume pescado cada semana, pero tres de cada cuatro reconocen que apenas saben si procede de una pesca responsable.

Esa es la principal conclusión del informe Qué sabemos de lo que comemos del mar, elaborado por Hands for the Oceans, que asegura que pese a la alta presencia de productos marinos en nuestra dieta, el conocimiento sobre su origen social y laboral es muy escaso.

El estudio, basado en una encuesta a 1.000 personas mayores de edad en España, revela que el mercado está "profundamente arraigado pero en plena transformación ética".

El consumo está liderado por las conservas. El 68,3% de la población las ingiere semanalmente, consolidándolas como la puerta principal de entrada al pescado para los hogares.

Dentro de esta categoría, el protagonismo es casi exclusivo, pues, tal y como muestra el informe, "el atún es sin duda el protagonista indiscutible ya que el 71,2% de esas conservas consumidas son de este pescado".

Sin embargo, la elección de compra no responde a criterios ambientales ni sociales. Según la investigación, el consumidor sigue guiándose por variables clásicas como el sabor (5,06 sobre 6) y el precio (4,7), que encabezan las motivaciones en el lineal.

El 80% de los españoles consume pescado cada semana. iStock

Ahí aparece una contradicción relevante. Y es que aunque el 80,5% afirma que el impacto social de su compra es importante, la realidad práctica es distinta.

Las condiciones laborales de los pescadores reciben una valoración de apenas 1,61, situándose al final de las prioridades reales. Un hecho que el propio estudio define como una "paradoja" entre conciencia declarada y comportamiento efectivo.

Falta de información

El informe identifica un problema central: la desinformación. Casi tres de cada cuatro españoles (74,5%) califican su conocimiento sobre pesca responsable entre medio y muy bajo.

Esta carencia tiene efectos directos en el consumo. Solo el 40,5% cree disponer de herramientas suficientes para tomar decisiones responsables al comprar.

Pero no es igual para todos, existen diferencias demográficas. Los jóvenes presentan mayor conocimiento y más recursos para elegir adecuadamente, mientras que por territorios Andalucía destaca, superando el 33% de conocimiento alto o muy alto.

Pese al desconocimiento, el estudio detecta predisposición económica. Un 57,7% de los consumidores pagaría más por un producto que garantice mejores condiciones laborales para los trabajadores del mar, frente a solo un 15,6% que se opone totalmente.

La tendencia es más intensa en los grupos de entre 18 y 54 años, donde supera el 60%. El informe interpreta esta cifra como una señal de compromiso potencial que no se traduce aún en comportamiento por falta de información clara en el punto de venta.

¿Los responsables?

La responsabilidad social se percibe principalmente institucional. El 41,6% considera que los Gobiernos deben ser los principales garantes de la pesca responsable, seguidos por las empresas (29,1%).

No obstante, las generaciones jóvenes modifican el orden y señalan primero a las empresas y después a los supermercados.

En cualquier caso, estos últimos aparecen como actores decisivos. Pues, el 79,3% de la población los ve "agentes críticos para evitar la comercialización de alimentos obtenidos bajo condiciones infrahumanas".

Por ese motivo, la transparencia emerge como demanda generalizada. De hecho, el 86,4% cree que las condiciones laborales de los pescadores deberían incluirse en las certificaciones de sostenibilidad.

Sin embargo, la práctica aún es irregular. El 58,5% reconoce que solo consulta el etiquetado "a veces" y únicamente el 22,1% lo revisa siempre.

Pese a ello, la tendencia apunta a cambios. Siete de cada diez españoles creen que el consumo responsable ganará relevancia en los próximos cinco años.

En conjunto, el informe concluye que la sociedad española muestra sensibilidad hacia la sostenibilidad social del pescado, pero carece de herramientas claras para ejercerla. El mercado, por tanto, no se enfrenta tanto a un problema de falta de interés como a un déficit de información verificable en el momento decisivo: la compra.