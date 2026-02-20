'Más allá del crecimiento', el planteamiento que defiende la filósofa Carmen Madorrán para que la vida "merezca la pena"

"Lo que propone la reflexión más allá del crecimiento es preguntarnos si queremos dejar de correr y tratar a nuestros cuerpos y al ecosistema de otra manera. No es un debate solo económico, sino sobre qué noción de prosperidad, de abundancia y de bienestar tenemos".

La filósofa y ecologista Carmen Madorrán explica a ENCLAVE ODS así el planteamiento del Foro Social 'Más allá del crecimiento', celebrado este mes de febrero en Madrid. Un enfoque sobre una idea de prosperidad "en la que más es siempre mejor, cuando la propia experiencia personal nos indica que no es así".

El planteamiento no está tan lejos de las opciones que, a nivel individual, ya toman muchas personas, con el consabido, aunque nunca mayoritario,retorno al campo de muchos trabajadores de cuello blanco de las ciudades.

O, políticamente, en lo que proponen partidos como los Verdes británicos, con vídeos virales en los que su candidato, Zack Polanski, comparte con los ciudadanos las ganas de "dejar de correr".

Madorrán explica a este vertical que "no existe una receta mágica", pero en espacios como el Foro Social "se ha propuesto pensar cómo planteamos el debate sobre qué necesitan los seres humanos para vivir vidas que merezcan la pena, que les parezcan a ellos mismos decentes y deseables".

Y apunta a que el modelo actual lleva "a la sociedad a más problemas entre la gente más joven, de enfermedades, dolores mentales y suicidios". "La primera causa de muerte de mis estudiantes en la universidad, de los estudiantes de esa franja de edad, es el suicidio en España. Eso no pasaba hace diez años", añade.

11 pactos ecosociales

En el Foro Social 'Más allá del crecimiento' más de 700 personas, junto a 124 organizaciones, respaldaron los "11 pactos ecosociales" para una transición ecosocial justa, "superando el modelo de crecimiento infinito".

Las líneas de actuación abarcan áreas fundamentales para la vida como la energía, la alimentación, el agua y la biodiversidad, así como temas transversales como la democracia y la transición.

El evento tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid los días 13 y 14 de febrero y reunió a figuras destacadas del activismo, entre ellas la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el científico Fernando Valladares y la antropóloga ecofeminista Yayo Herrero.

La filósofa Carmen Madorrán, junto a otros ponentes, durante el acto 'Un horizonte de protección: Políticas con Derechos Humanos', a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Europa Press

La transformación propuesta se fundamenta en "una reducción planificada y democrática de la producción y el consumo en sectores perjudiciales, buscando alinear la economía con los límites ecológicos mientras se mejora el bienestar presente y futuro de todas las personas". Que puede llamarse decrecimiento, o no.

Para Madorrán, consiste en "ajustar la economía a los límites ecológicos y a la atención a las necesidades humanas". Y lo explica: "Lo que se busca es reducir la desigualdad, mejorar el bienestar humano, pero reduciendo también el impacto y aquello que demandamos de nuestros ecosistemas. Asumiendo que no son infinitos".

La filósofa aclara que "el objetivo no es reducir indiscriminadamente el PIB, sino redirigir toda esta capacidad productiva lejos de las actividades que pueden ser más derrochadoras o dañinas para el medioambiente, y centrarnos en aquellas actividades que son esenciales para el bienestar".

Un proceso democrático

Uno de los pilares sería el 'Pacto por la Democracia', que apuesta por "la profundización en nuestro sistema democrático, incluso la apertura hacia una democracia económica", añade. En ese sentido, "aquí lo que hay es una propuesta".

Un ejemplo de los parámetros a superar es el uso del PIB (producto interior bruto) como medidor de la buena marcha económica de una sociedad. "También crece cuando hay una guerra, conflicto o una catástrofe climática y hay que reconstruir. Eso no quiere decir nada más que hay que dedicar un gasto y que esto va a aumentar, pero no que la sociedad esté mejor en una situación".

La idea es "pensar que no podemos exigirle tanto a un indicador como este que, de hecho, sirve para otra cosa". Más bien, continúa Madorrán, "lo que podríamos hacer es, y esa es la invitación, un análisis un poco más en serio de mirar cómo estamos, cuáles son los problemas que aquejan a nuestras sociedades y cuáles podrían ser algunas de las alternativas, de las otras maneras de hacer las cosas, porque aquí no está nada escrito".

Es decir, "reflexionar sobre cómo a veces nos tomamos también el presente y cómo nos organizamos o cómo están organizadas hoy nuestras sociedades en Occidente como si fuera la única manera de hacerlo", cuando, agrega, "lo único que sabemos es que nuestra forma de organizar la vida social, política y económica va a cambiar, como ya ha hecho a lo largo del tiempo".

Por eso, añade, "no es en absoluto excéntrico decir que para esto hay que darle ya una vuelta ahora a cómo nuestras economías no satisfacen los objetivos de justicia y eliminación de la desigualdad y a la vez nos meten en un problema ecológico brutal".

Y, señalando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concluye que "estamos en 2026, pues de aquí a 2030 ya no queda tanto. Es momento también de empezar a pensar si nos tomamos en serio lo que decimos".